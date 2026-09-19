Caviarul și șampania, soluția unei mari companii aeriene pentru a trece peste efectele războiului din Iran

Air France mizează pe lux pentru a combate efectele crizei generate de războiul din Iran, iar strategia pare să dea roade. Cu porții generoase de caviar, șampanie și servicii premium, compania aeriană din Paris a reușit să își consolideze poziția, a declarat vineri pentru Reuters directorul său executiv, Ben Smith.

Pariul pe lux într-o perioadă de criză

În timp ce războiul din Iran, care durează de aproape șapte luni, continuă să perturbe călătoriile internaționale și să majoreze costurile cu combustibilul, companiile aeriene din întreaga lume, inclusiv Air France-KLM, se confruntă cu presiuni financiare. Unele au fost nevoite să reducă zboruri și să limiteze cheltuielile. Totuși, Air France a ales o altă cale: a investit masiv în modernizarea cabinelor premium și a îmbunătățit meniurile de la bord cu produse de lux, inspirându-se din atracțiile sofisticate ale Parisului, precum moda, gastronomia și hotelurile exclusiviste.

„Toate mărcile de lux au sediul la Paris. Avem mai multe restaurante cu stele Michelin decât oriunde în lume, la Paris”, a spus Smith. „Deci este un oraș foarte specific. Nu este doar superb ca locație culturală, ci și ca oraș de lux.”

Creștere în segmentul premium

Această strategie a dat rezultate. Potrivit datelor companiei, veniturile din călătoriile la clasa întâi și premium au crescut cu 11% în 2026, în pofida faptului că Air France a majorat tarifele pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibil. În plus, cabinele premium, business și de primă clasă au înregistrat o cerere tot mai mare, în special din partea pasagerilor americani cu venituri ridicate.

Smith a declarat că mulți dintre clienții cei mai bogați ai companiei nu sunt descurajați de tarifele mai mari. „Un număr tot mai mare de foști utilizatori de avioane private aleg acum clasa întâi pentru a evita criticile legate de emisiile mari asociate zborurilor private”, a explicat el pentru Reuters.

Competitorii și tendințele din industrie

Air France nu este singura companie care a observat o creștere a cererii pentru călătoriile de lux. IAG, compania-mamă a British Airways, și Lufthansa, doi dintre cei mai mari competitori din Europa, au investit și ei în modernizarea cabinelor de primă clasă. Companiile aeriene își îndreaptă atenția în special către piața din Statele Unite, unde clienții dispuși să cheltuie mai mult pentru confort și exclusivitate reprezintă o categorie în creștere.