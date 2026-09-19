Mirela Vaida, escapadă la Veneția după 17 ani de căsnicie: „Un erou! Cu mine n-a avut timp să se plictisească”

Mirela Vaida și soțul ei au fugit la Veneția pentru a sărbători 17 ani de căsnicie. Cei doi sunt împreună de 21 de ani și au împreună 3 copii. Iată ce mesaj a transmis concurenta de la Asia Express 2026.

Mirela Vaida sărbătorește 17 ani de la oficializarea relației cu Alexandru Vaida, tatăl celor 3 copii ai săi. Îndrăgita prezentatoare TV și partenerul ei de viață au ales o destinație de poveste pentru această aniversare, Cei doi au fugit pentru câteva zile în Italia, la Veneția. Mirela Vaida a adăugat că, dacă se pun la socoteală și primii ani de relație, povestea lor de dragoste a trecut deja de două decenii.

Mirela Vaida a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online imagini din escapada romantică de la Veneția, dar și detalii despre mariajul lor.

Mirela Vaida și soțul aniversează 17 ani de căsătorie la Veneția

„Dacă mai punem și cei 4 ani de probe, teste, verificări și perioadă de garanție de dinainte, se fac 21 de ani împreună. Soțul meu este, fără îndoială, un erou. Dar nici nu vreau să-i dau toate meritele… Eu cred că i-a și plăcut! Pentru că, una peste alta, cu mine n-a avut timp să se plictisească niciodată. Și nici nu dă semne că ar începe acum”, a mărturisit concurenta de la Asia Express 2026.

Ajunși de dimineață în celebrul oraș italian, cei doi au fost surprinși de liniștea străduțelor înainte de valul masiv de turiști.

„Așa că am fugit până la Veneția să marcăm momentul. Am ajuns pe la 7:30 dimineața și am prins o Veneție aproape goală, liniștită și însorită. Am zis că ce bine am ales și că e orașul numai al nostru. Două ore mai târziu… se umpluseră străduțele, podurile și gondolele de nu mai știai pe unde să te strecori. Am luat-o la pas, am mers de ne-au ieșit ochii, iar acum ne-am retras puțin la refacere”, a adăugat prezentatoarea TV.

Mirela Vaida: „Fiecare cu romantismul lui”

Sărbătorirea celor 17 ani de mariaj continuă cu planuri speciale. Fiecare a venit cu propria propunere pentru o seară de neuitat în Veneția, îmbinând muzica tradițională cu peisajele spectaculoase văzute de sus.

„El mi-a promis o serenadă, eu i-am promis un sky bar. Fiecare cu romantismul lui! Vedem unde ne distrăm mai tare”, a spus Mirela Vaida.

Urmărind parcursul celor două decenii petrecute alături de partenerul ei, prezentatoarea TV este recunoscătoare pentru tot ce au construit împreună de-a lungul timpului.