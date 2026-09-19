Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-o emisiune difuzată sâmbătă, 19 septembrie, la Digi24, că analfabetismul funcțional ridicat din România explică succesul politic al președintelui AUR, George Simion.

Călin Georgescu va candida iar la prezidențiale, spune Traian Băsescu, care îl critică pe G

„Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă şi explicaţia de ce are succes un politician ca Simion”, a spus Băsescu. Fostul președinte s-a referit la raportul PISA pentru anul trecut care arată că elevii din România au obținut scoruri mai mici decât media țărilor OCDE la matematică, lectură și științe.

Băsescu îl consideră pe George Simion „un om de peluză, dar cu succes”, mai exact „un politician de succes fără să aibă valoare”. Fostul președinte susține că nu îi suspectează de rea credinţă pe votanţii suveraniști și consideră că AUR nu va obţine mai mult de 35% din voturi la viitoarele alegeri parlamentare, iar partidul lui Simion va rămâne în opoziţie.

„De rea credinţă sunt mulţi dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai răul, noi suntem buni, dar ei sunt răi şi ne fură tot, ca şi cum autostrăzile le-am făcut din banii noştri. Nu! Le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar", a completat Traian Băsescu.

Fostul șef de stat din perioada 2004-2014 s-a referit apoi și la Călin Georgescu, câștigătorul surprinzător al primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, anulate de CCR. Băsescu crede că Georgescu se pregătește pentru nouă candidatură la funcţia supremă în stat, iar Simion ar putea fi premier.

„Categoric va candida la prezidenţiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida dacă va fi Călin Georgescu în cursă. Îl va sprijini şi se va orienta către funcţia de premier Simion dacă acest tandem nedeclarat încă se va menţine”, a precizat Băsescu.

El a susținut că Georgescu nu ar fi fost ales preşedinte dacă alegerile din 2024 în care ar fi urmat să candideze în turul 2 contra Elenei Lasconi nu ar fi fost anulate.

Călin Georgescu a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 și apoi a fost trimis în judecată în două dosare: pentru acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat

Reamintim că, la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.