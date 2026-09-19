Castelul Bran a intrat în top 10 cele mai populare castele și palate din Europa în 2026. Cum arată restul listei

Un nou studiu realizat de platforma TUI Musement plasează Castelul Bran din România în topul celor mai populare zece castele și palate de pe continent pentru anul 2026, ierarhia fiind stabilită pe baza numărului uriaș de recenzii acumulate de la vizitatorii din întreaga lume pe platforma Google.

Statisticile Comisiei Europene pentru Turism arată că lunile octombrie și noiembrie aduc o reorientare vizibilă a turiștilor către destinații încărcate de istorie, arhitectură și legende. În acest context, atracțiile fortificate și reședințele regale din Europa înregistrează un flux constant de călători atrași de experiențe culturale imersive.

Castelul Bran, pe locul 10 în topul celor mai populare castele

Prezența Castelului Bran pe poziția a zecea în clasamentul european confirmă statutul său de obiectiv turistic esențial pentru regiunea Transilvaniei. Cunoscut la nivel internațional drept „Castelul lui Dracula”, monumentul atrage anual sute de mii de pasionați de povești fascinante și turism tematic.

Cu toate acestea, dincolo de mitul literar creat în jurul faimosului personaj, monumentul istoric impresionează prin secolele de istorie autentică pe care le poartă.

De la funcția sa inițială de fortăreață medievală strategică până la transformarea sa într-o reședință regală de poveste, dragă Reginei Maria a României, monumentul oferă o perspectivă complexă asupra evoluției istorice a spațiului românesc.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum arată restul topului european de castele și palate

Prima poziție în clasamentul TUI Musement este ocupată de monumentalul Castel din Praga, din Cehia. Complexul istoric rămâne preferatul absolut al turiștilor datorită diversității sale arhitecturale.

Un singur bilet de acces le permite vizitatorilor să exploreze secole de istorie adunate într-un singur spațiu, incluzând celebra Catedrală Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și celebra Stradă de Aur.

Podiumul este completat de două dintre cele mai faimoase reședințe monarhice din Europa de Vest. Pe locul al doilea se situează Palatul Buckingham din Londra, reședința oficială a monarhiei britanice unde mii de oameni urmăresc zilnic ceremonia de schimbare a gărzii.

Poziția a treia îi aparține Palatului Schönbrunn din Viena, care sărbătorește 30 de ani de la includerea sa pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și le oferă vizitatorilor o privire directă în opulența fostului Imperiu Habsburgic.

Ierarhia primelor zece edificii de patrimoniu reunește monumente emblematice care au marcat istoria politică și culturală a continentului.

Locul al patrulea este ocupat de Palatul Versailles din Franța, fosta reședință a regilor francezi care adăpostește faimoasa Sală a Oglinzilor și grădinile sale grandioase. Pe locul al cincilea se află Castelul Wawel din Cracovia, fostul loc de încoronare al monarhilor polonezi.

Spania își adjudecă pozițiile șase și șapte prin complexul de palate și fortărețe Alhambra din Granada, urmat de Palatul Regal din Madrid, care a înregistrat o creștere de 47% a numărului de recenzii oferite de vizitatori față de anii precedenți.