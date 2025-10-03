Un curier al serviciului de informații militare rus GRU, acum arestat. ar fi sprijinit pregătirile pentru atacuri cu drone încărcate cu explozibil. Conservele de porumb suspecte conțineau 2,8 kg de TNT și se potriveau perfect în suporturile dronelor.

Autoritățile germane au avertizat în august 2024 cu privire la dispozitive incendiare neconvenționale trimise prin servicii de curierat. Procurorul general a preluat ancheta privind posibila sabotare rusă.

Conserve de porumb cu TNT, îngropate în mai multe cimitire din Lituania

Detaliile par desprinse dintr-un thriller de spionaj. Serviciul de informații lituanian a descoperit explozibil ascuns în conserve de porumb pe terenul unui cimitir vechi din Kaunas.

Conservele suspecte conțineau TNT în loc de porumb și se potriveau perfect în suporturile dronelor îngropate în același cimitir.

Un curier GRU a fost arestat anul trecut pentru că ar fi sprijinit pregătirile unor atacuri cu drone încărcate cu explozibil.

A lăsat două conserve în Polonia și componente de drone în Düsseldorf

El ar fi dezgropat mai multe conserve și ar fi transportat două dintre ele în Polonia, lăsându-le lângă o ieșire de pe autostrada A2.

Serviciul de contraspionaj lituanian a descoperit, ulterior, două conserve similare într-un alt cimitir. Acestea conțineau, în total, 2,8 kilograme de TNT.

Pe de altă parte, curierul ar fi transportat componente de drone la Düsseldorf, în timpul Euro 2024. Capitala landului Renania de Nord – Westfalia este la 40 de kilometri de Köln, unde România a jucat cu Belgia (0-2, 22 iunie). Ele ar fi urmat să fie asamblate și încărcare cu explozibilul din conservele ce urmau să vină prin curierat.

Serviciul de informații militare rusesc GRU testa modalități de a lansa un atac cu drone în vara anului 2024, care putea viza Campionatul European de fotbal, a notat Bild.

La Düsseldorf s-au jucat meciurile Austria – Franța (17 iunie), Slovacia – Ucraina (21 iunie, posibila țintă a rușilor), Albania – Spania (24 iunie), Franța – Belgia (1 iulie, optimi) și Anglia – Elveția (6 iulie, sferturi).

Cartele SIM, perne de masaj, articole de toaletă

De asemenea, el ar fi avut mai multe cartele SIM asupra sa și ar fi pregătit 4 colete cu perne de masaj și articole de toaletă, lăsate pe o bancă din Vilnius.

3 dintre acestea au luat foc în timpul transportului, într-un camion lângă Varșovia, într-un depozit din Birmingham și pe aeroportul din Leipzig.

Curier ucrainean recrutat de ruși

Curierul ar fi Vladislav D., un ucrainean șomer în vârstă de 27 de ani, recrutat de serviciile ruse pe Telegram, după ce fusese condamnat pentru atacuri cibernetice. Acum riscă închisoare pe viață pentru sabotaj.

Acesta locuia cu prietena sa în Katowice, la 80 de kilometri de Cracovia. După ce a spart conturi bancare, a petrecut un an în închisoare și, ulterior, a fost plasat sub supravegherea poliției.

D. riscă închisoare pe viață pentru sabotaj în numele unei agenții de informații străine. Parchetul își propune să finalizeze ancheta până la sfârșitul anului.

Aceste informații vin în contextul în care autoritățile germane au avertizat în august 2024 cu privire la „dispozitive incendiare neconvenționale” trimise prin servicii de curierat, suspectând implicarea Rusiei. Anchetatorii speră să finalizeze investigația până la sfârșitul anului.





