„Potrivit informațiilor noastre, rușii au luat bunuri de la Muzeul de Artă din Herson, care poartă numele (pictorului ucrainean) Oleksii Shovkunenko. Muzeul are, de asemenea, o filială în Nova Kahovka”, a transmis Centrul Național de Rezistență (CNR), creat de Forțele pentru Operațiuni Speciale din Ucraina.

Printre colecțiile din fondul muzeului se numără picturi de icoane din secolul al XVII-lea până la începutul secolului al XX-lea, obiecte de artă ucraineană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea, precum și lucrările unor artiști moderni, a precizat Centrul de Rezistență.

„În total, aproape 15.000 de piese de artă au fost scoase din fondul muzeului și din alte instituții culturale din regiunea Herson”, mai susține CNR, adăugând că patru camioane încărcate cu opere de artă furate au ajuns în orașul Simferopol, din peninsula anexată Crimeea.

In addition to exhibits, Russian troops stole „plumbing equipment, including toilet bowls and household appliances.”



