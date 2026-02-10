Autoritățile de la Kiev trag un semnal de alarmă privind o nouă tactică a armatei ruse. Forțele ruse, rămase fără „ochii și urechile” digitale necesare coordonării dronelor kamikaze și a trupelor de asalt, încearcă să oblige civilii ucraineni să înregistreze oficial terminale Starlink pe numele lor.

Șantaj emoțional și oferte financiare

Metodele inamicului sunt diverse și vizează exploatarea vulnerabilității umane:

  • Șantajul familiilor: Rudele militarilor ucraineni capturați sunt contactate și amenințate. Li se cere să înregistreze terminale Starlink ca o condiție pentru siguranța sau tratamentul celor dragi aflați în captivitate. Pentru ruși, acești oameni sunt doar „o resursă de unică folosință”, avertizează oficialii ucraineni.
  • Recrutarea prin mită: Serhi Beskrestnov, consilier pe probleme de tehnologie al Ministerului Apărării, a dezvăluit că rușii încearcă să mituiască cetățeni prin centrele de servicii guvernamentale. Suma oferită pentru trădare este de până la 10.000 de grivne (aproximativ 240 de dolari).

Consecințe: Închisoare pentru colaboratori

Cartierul General de Coordonare subliniază pericolul extrem la care se expun cei care cedează presiunilor. Procesul de activare a unui terminal Starlink necesită verificarea identității, ceea ce face ca autorul să fie imediat identificabil în bazele de date administrative.

„Cei care sunt tentați de bani ușori vor primi 15 ani sau închisoare pe viață dacă, prin acțiunile lor, terminalele Starlink contribuie la pierderi de vieți omenești”, a declarat tranșant Serhi Beskrestnov.

Autoritățile pot corela datele terminalelor capturate pe front cu informațiile utilizatorilor, transformând înregistrarea echipamentului într-o probă directă de colaborare cu inamicul și complicitate la distrugerea infrastructurii și uciderea propriilor conaționali.

Contextul strategic: Blocada digitală funcționează

Această campanie de racolare vine ca reacție la măsurile eficiente luate la începutul lunii februarie.

Ministerul ucrainean al Apărării, împreună cu inginerii SpaceX, a reușit să identifice și să dezactiveze terminalele folosite ilegal de Rusia.

Ministrul transformării digitale, Mykhailo Fedorov, a confirmat instituirea unei „liste albe”, singurele terminale care mai au permisiunea de a funcționa fiind cele autorizate.

Efectele s-au văzut imediat pe front: intensitatea atacurilor rusești a scăzut, rupele ruse au pierdut capacitatea de a transmite imagini în timp real de la drone, iar comunicarea între centrele de comandă și unitățile de asalt a fost grav perturbată.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, fără o alternativă viabilă la Starlink, Rusia va întâmpina dificultăți majore în menținerea ritmului operațional anterior.

Recomandările autorităților ucrainene

Oficialii de la Kiev recomandă insistent cetățenilor care primesc astfel de oferte sau amenințări să nu acționeze pe cont propriu, ci să contacteze imediat: Cartierul General de Coordonare sau agențiile de aplicare a legii.

    Scopul este protejarea cetățenilor și evitarea situațiilor în care aceștia devin complici involuntari la crime de război.

