Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în centrul atenției

Un posibil summit între președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american Donald Trump în Alaska a atras atenția presei internaționale. Această întâlnire ar putea avea implicații majore pentru conflictul din Ucraina și relațiile ruso-americane.

Dmitrij Suslov, expert în relații internaționale și consilier al Kremlinului, a oferit o perspectivă asupra așteptărilor Rusiei de la acest summit într-un interviu pentru Corriere.it.

Posibile scenarii pentru încetarea focului în Ucraina

Suslov a prezentat două scenarii posibile. Primul implică un plan bilateral ruso-american pentru o încetare a focului în Ucraina, fără implicarea directă a Kievului sau a Europei.

„Există două opțiuni posibile. Prima este ca cei doi președinți să adopte un plan bilateral ruso-american pentru a realiza un armistițiu în Ucraina. Acest lucru este crucial din punctul de vedere al Kremlinului: acordul este între noi și Statele Unite, excluzând Ucraina și Europa”, susține expertul Suslov, în presa străină.

Acest plan ar putea include retragerea forțelor ucrainene din anumite zone din Donbas și retragerea Rusiei din regiunile Sumy, Dnipropetrovsk și Kharkiv. Un element crucial ar fi angajamentul Ucrainei de a nu adera la NATO, după cum mai atrage atenția expertul.

Al doilea scenariu implică respingerea acestei soluții de către Ucraina, ceea ce ar putea duce la întreruperea asistenței militare americane pentru Kiev, mai punctează expertul rus pentru sursa citată mai sus.

Ce simbolizează Alaska și de ce a fost aleasă ca loc de întâlnire

Alegerea Alaskăi ca loc pentru summit are o semnificație istorică și politică importantă, conform lui Suslov. Această locație subliniază caracterul bilateral al întâlnirii și dorința ambelor părți de a îmbunătăți relațiile.

„Așa este, este o alegere semnificativă la nivel istoric și politic. În primul rând, Alaska subliniază bilateralismul summitului. Nu există niciun loc în lume mai exclusiv ruso-american decât Alaska: departe de Europa și Ucraina, foarte aproape de Rusia”, mai spune expertul rus.

Perspectiva lui Trump

Summitul ar putea marca o nouă etapă în relațiile dintre Rusia și SUA. Pe lângă discuțiile despre Ucraina, agenda ar putea include și subiecte legate de regiunea arctică. Suslov susține că Arcticul reprezintă atât o zonă de potențial conflict, cât și o oportunitate pentru cooperare economică între cele două țări.

Expertul susține că pentru Donald Trump, acest summit ar pute fi „oportunitate de a-și consolida poziția pe plan internațional și de a evita potențiale conflicte cu alte puteri globale”.

„Dacă, totuși, summitul din Alaska ar fi un succes, odată cu aprobarea unui plan comun pentru armistițiul din Ucraina, fitilul pe care l-a aprins în mod imprudent cu China, India și Brazilia ar fi dezamorsat, iar președintele american ar putea chiar revendica un merit istoric. De aceea ne așteptăm ca Trump să accepte propunerea lui Putin. Pentru el, este o cale de ieșire”, mai susține expertul în politica rusă.

Summitul propus între Putin și Trump în Alaska ar putea avea implicații semnificative pentru conflictul din Ucraina și relațiile internaționale. Deși rămâne de văzut dacă și cum se va materializa această întâlnire, ea reprezintă un subiect de interes major pentru observatorii politici și diplomați din întreaga lume.

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska

Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Aceasta va fi prima lor întrevedere față în față din iunie 2019.

Donald Trump a făcut anunțul pe rețeaua sa de socializare: „Întâlnirea foarte așteptată între mine, ca președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Urmează detalii. Mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!“

Kremlinul a confirmat informația, menționând că locația este „destul de logică” dată fiind proximitatea Alaskăi față de Rusia.

Posibil plan de încetare a focului

Conform The Independent, întâlnirea are loc pe fondul discuțiilor despre un posibil acord de pace. Wall Street Journal relatează că Putin ar fi propus un plan în două etape:

  • Retragerea trupelor ucrainene din Donețk
  • Negocieri finale între Trump, Putin și ulterior Zelenski

Trump a sugerat că un acord ar putea implica schimburi de teritorii: „Vom recupera unele teritorii, altele vor fi schimbate. Vor fi schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”.

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor"
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Știri România 14:11
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Stiri Mondene 14:50
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Marina Almășan, primul mesaj după ce a expirat ordinul de protecție împotriva lui Georgică Cornu: „Promisiuni de răzbunare”
Stiri Mondene 14:38
Marina Almășan, primul mesaj după ce a expirat ordinul de protecție împotriva lui Georgică Cornu: „Promisiuni de răzbunare”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
