O înregistrare video cu explozia de la Vovceansk a fost publicată marți pe Telegram de către bloggerul rus Aleksei Smirnov. Potrivit acestuia, ar fi vorba de prima utilizare a bombei FAB-9000, care cântărește 9,4 tone, din care 4,3 tone reprezintă partea explozibilă.

„Unii experți militari ruși scriu că aceasta este prima utilizare a bombei cu vid FAB-9000, care este numită «tatăl lui Kuzkin» sau «tatăl tuturor bombelor» și este considerată cea mai puternică muniție nonnucleară din lume – echivalentul a 44.000 de kilograme de TNT”, subliniază la rândul său administratorul contului de X WarTranslated, cunoscut pentru relatările sale pe tema războiului din Ucraina.

A video has been posted online that allegedly shows the explosion of a powerful bomb in Vovchansk, Kharkiv region.



