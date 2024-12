Drona operată de parașutist livra alimente forțelor din prima linie. Parașutistul a observat o dronă inamică de recunoaștere

Operatorul a lovit drona cu una dintre conservele de tocană care erau transportate: „Precizie de sută la sută! Acum, UAV-ul de recunoaștere bine hrănit se odihnește undeva pe câmp”.

După ce a eliminat cu succes „concurentul”, parașutistul a continuat să-și îndeplinească sarcinile, livrând în hrană soldaților ruși.

Potrivit presei ruse, drona Mavic anihilată costă „în jur de 300.000 de ruble (circa 2.700 de euro), poate și mai mult”.

Numele „eroului” nu a fost publicat, dar „comandanții ar trebui să aprecieze abilitățile militarului rus”.

„Conserva de tocană rusească vs borcanul de murături ucrainean 1-0”, au fost ironici rușii. În martie, la o lună de la debutul invaziei din Ucraina,pe rețelele de socializare au circulat informații potrivit cărora o femeie din Kiev, capitala Ucrainei, a doborât o dronă a inamicilor aruncând în aceasta cu un borcan de murături.

Cea care a făcut publică fapta de vitejie a fost Liubov Țibulska, consilier în guvernului ucrainean, pe pagina ei de Twitter.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?