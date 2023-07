Femeia și amica ei îmbrăcată similar au călătorit din Louisville la Cincinnati, aproape 1.500 de kilometri. și stăteau la coadă la camionul de marfă pentru a cumpăra tricouri, hanorace și alte însemne cu numele artistei, când camerele postului local WKRC le-au surprins.

Își ascundeau identitatea cu câte o pătură pusă în cap, o deghizare pregătită pentru a nu fi identificate de șeful căruia îi spuseseră că sunt bolnavă și le trebuie câteva zile libere.

Cea care a vorbit avea și o pereche de oceleari de soare!

BEST live shot of the year! @AnnieBrownNews talked with a woman who called in sick to get her @taylorswift13 merch! @Local12 #TaylorSwift #Cincinnati pic.twitter.com/iriqPfwEKV

„Sunt două fane aici, care vor rămâne anonime, pentru că și-au mințit șeful că sunt bolnave”, a explicat reporterul Annie Brown, care relata în direct.

I condone calling in sick in the name of@taylorswift13…



Caught up with some Swifties–who shall remain anonymous–who skipped out on work to wait in line for Taylor Swift merch this morning?@Local12 pic.twitter.com/9vU151pAwb