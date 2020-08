„Mă bucur că am ajuns la un acord. Afacerea e cedată către compania lui Cortacero, este perfectată sută la sută. Nu are ce să se mai întoarcă! După atâtea discuții și negocieri, de fapt tentative de negocieri, cu mulți ce se băgau în seamă și atât, într-un final, mă bucur că s-a realizat. Sper să fie bine. Până la urmă asta contează. Chestiunea cu DDB va trebui discutată de către Cortacero cu fanii. Suporterii sunt acționari, acum să găsească soluții ca să fie bine. Eu cred că vor fi în consens, acum depinde de ei. Nu mă implic eu. A fost destul de greu să punem în ordine toate detaliile, fiindcă nu vinzi o mașină. Dinamo, păstrând proporțiile, este un bolid de lux. De aceea a trebuit să stabilim totul clar”, a spus Ionuț Negoiță pentru GSP.ro.

Fostul acționar a spus că se simte liniști după ce a încheiat acest acord.

„Teribil e mult spus că m-am simțit. Nu e ușor să ții un club. În august, am împlinit 8 ani de când am preluat în primă fază acțiuni la club. Au fost momente și momente. Și frumoase, și urâte. Acum, sunt liniștit!. Eu sper că afacerea e de bun augur, dar nu știu să ghicesc viitorul. Chiar îmi doresc să fie bine și cred că va fi bine. Nu am fost niciodată genul de om care să-mi doresc ca după mine să fie potopul! Eu cred că spaniolii sunt oameni serioși și vor reuși. Sunt chestiuni confidențiale, referitoare la sume, la termene, aș dori să rămână astfel”, a mai spus Ionuț Negoiță.

Fostul acționar a avut și un mesaj pentru dinamoviști.

„Să fie aproape de club și să îi aprecieze pe cei ce fac eforturi ca să țină această poveste în viață. Voi rămâne dinamovist toată viața, îmi doresc ca Dinamo să facă performanță și să fiu mândru de însemnele clubului. La un moment dat, voi reveni la stadion, la meciurile echipei”, a mai adăugat acesta.

