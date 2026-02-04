Moartea bărbatului în vârstă de 53 de ani, considerat mult timp moștenitorul politic al tatălui său, a fost confirmată marți de șeful echipei sale politice, potrivit Agenției de Presă Libiene.

Avocatul său a declarat pentru agenția AFP că un „comando format din patru persoane” a comis un asasinat la domiciliul acestuia din orașul Zintan, fără a fi clar cine s-ar afla în spatele atacului.

Într-o versiune diferită a evenimentelor, sora sa a declarat pentru o televiziune libiană că Saif al-Islam Gaddafi a murit în apropierea frontierei Libiei cu Algeria.

Saif al-Islam Gaddafi a fost considerat mult timp cea mai influentă și temută figură din țară după tatăl său, care a condus Libia din 1969 până când a fost înlăturat și ucis în timpul unei revolte în 2011.

Născut în 1972, el a jucat un rol-cheie în apropierea Libiei de Occident începând cu anul 2000 și până la prăbușirea regimului Gaddafi.

După înlăturarea tatălui său, Saif al-Islam Gaddafi – acuzat că a avut un rol central în reprimarea brutală a demonstrațiilor antiguvernamentale – a fost închis de o miliție rivală în orașul Zintan timp de aproape șase ani.

Curtea Penală Internațională intenționa să-l judece pentru crime împotriva umanității, pentru presupusul său rol în reprimarea protestelor opoziției din 2011.

În 2015, o instanță din Tripoli, din vestul țării – zonă aflată sub controlul guvernului susținut de ONU – l-a condamnat la moarte în lipsă pentru implicarea sa în represiune.

Cu toate acestea, doi ani mai târziu, el a fost eliberat de o miliție din Tobruk, în estul Libiei, în baza unei legi a amnistiei.

De la înlăturarea lui Gaddafi, Libia a fost fragmentată în zone controlate de diferite miliții și este în prezent divizată între două guverne rivale.

În perioada în care Muammar Gaddafi se afla la putere, Saif al-Islam a influențat politicile statului și a condus negocieri de mare vizibilitate, în pofida faptului că nu deținea nicio funcție oficială, inclusiv cele care l-au determinat pe tatăl său să renunțe la programul său de arme nucleare.

Aceste acorduri au determinat ridicarea sancțiunilor internaționale impuse statului nord-african, iar unii îl considerau pe Gaddafi o figură reformistă și o față acceptabilă a unei Libii în schimbare.

Saif al-Islam Gaddafi a negat întotdeauna că ar fi dorit să moștenească puterea de la tatăl său, afirmând că frâiele puterii „nu sunt o fermă care să fie moștenită”.

Totuși, în 2021, el a anunțat că va candida la președinție, în alegeri care au fost ulterior amânate pe termen nedefinit.