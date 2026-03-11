Totuși, în practică, sumele primite „în mână” de angajații din sistemul de apărare sunt considerabil mai mari, datorită unor componente financiare adiacente cu caracter permanent.

Grila salarială: Cât câștigă fiecare categorie

Conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, valorile minime nete pentru un program normal de lucru se prezintă astfel:

Soldați și gradați profesioniști (SGP): (Categorie ce include gradele de soldat, fruntaș și caporal) – între 3.523 și 4.689 de lei net.

(Categorie ce include gradele de soldat, fruntaș și caporal) – între 3.523 și 4.689 de lei net. Subofițeri: (Sergent, sergent major, plutonier, plutonier major, plutonier adjutant) – între 4.577 și 6.834 de lei net.

(Sergent, sergent major, plutonier, plutonier major, plutonier adjutant) – între 4.577 și 6.834 de lei net. Maiștri militari: (Specialiștii tehnici ai armatei, asimilați veniturilor subofițerilor) – între 4.337 și 6.869 de lei net.

(Specialiștii tehnici ai armatei, asimilați veniturilor subofițerilor) – între 4.337 și 6.869 de lei net. Ofițeri: Funcții de execuție: 5.261 – 10.565 de lei net. Funcții de comandă: 5.563 – 29.517 lei net.



Personalul civil din cadrul Armatei

Sistemul militar angajează și personal civil, ale cărui venituri variază în funcție de statutul juridic și funcția ocupată:

Funcționari publici (FP) : Între 4.862 și 13.807 lei net (execuție) / 11.627 – 21.312 lei net (comandă).

: Între 4.862 și 13.807 lei net (execuție) / 11.627 – 21.312 lei net (comandă). Personal civil contractual (PCC): Între 2.685 și 8.784 de lei net (execuție) / 3.843 – 15.322 de lei net (comandă).

Sporurile și indemnizațiile

La solda de funcție (salariul de bază) se adaugă lunar o serie de drepturi financiare suplimentare de care beneficiază personalul militar:

Norma de hrană: Se ridică în prezent la aproximativ 1.000 de lei lunar.

Compensația pentru chirie: Este acordată militarilor care nu primesc o locuință de serviciu din partea statului. În marile orașe, această sumă poate varia între 1.500 și 3.000 de lei pe lună.

Alte adăugiri: Solda de grad și diverse sporuri (pentru condiții de muncă, clasă sau fidelitate).

Datorită acestor beneficii, veniturile reale ale unui ofițer sau subofițer pot depăși cu 30% până la 50% solda de bază prevăzută în documentele oficiale.