Grupul D.I.Y., care deține o capitalizare de piață de aproximativ 3 miliarde de dolari, face parte dintr-o strategie de extindere în Europa de Est.

Cine este Mr. DIY

Fondat în 2005 în Kuala Lumpur, Malaezia, Mr. DIY și-a început activitatea ca un magazin de hardware.

De-a lungul anilor, compania s-a extins semnificativ, ajungând să opereze peste 3.500 de magazine pe glob.

Printre piețele unde este prezent se numără Thailanda, Indonezia, Polonia, Filipine, India, Turcia, Spania, Africa de Sud și Vietnam.

Ce produse sunt la magazinele Mr. DIY

Retailerul este cunoscut pentru diversitatea produselor, prețurile accesibile și orientarea către clienți.

Magazinele sale oferă peste 18.000 de produse, incluzând articole de uz casnic, hardware, electrice, papetărie, jucării, accesorii auto și multe altele.

„Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile”, se arată în anunțul de recrutare pentru magazinul din România.

Planuri de expansiune în România și Bulgaria

În ianuarie 2024, Mr. DIY a anunțat oficial intrarea pe piețele din România și Bulgaria, continuând strategia de expansiune în Balcani.

Grupul se concentrează pe deschiderea de puncte de vânzare „Mr DIY Plus”, un format mai mare care integrează mai multe mărci sub un singur acoperiș pentru a crește vânzările per magazin.

Salarii de până la 7.500 de lei, la Mr. DIY

Pentru poziția de Store Manager în România, retailerul oferă un salariu net între 6.500 și 7.500 de lei pe lună.

Compania a publicat deja anunțuri de recrutare, evidențiind nevoia de personal pentru magazinul din Colosseum Mall.

Expansiune globală și perspective financiare

Expansiunea internațională a grupului a început în 2021, cu deschiderea primului magazin în Turcia, la Meydan Istanbul Mall.

Ulterior, în 2022, Mr. DIY a ajuns în Spania, unde operează acum 24 de magazine. În Africa, retailerul a intrat pe piață în februarie 2024, deschizând primul magazin în Africa de Sud.

Pentru anul fiscal 2025, grupul estimează venituri de 1,1 miliarde de dolari, cu o creștere de 8% față de 2024. Totuși, Mr. DIY a adoptat o strategie de expansiune mai disciplinată, planificând deschiderea a 155 de magazine în 2026, sub proiecțiile inițiale de 190.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE