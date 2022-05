Cei mai mulți angajați din Brașov (56%) au venituri cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei net pe lună.

Un procent de 23,6% câștigă între 4.000 și 7.000 de lei, iar 9% ajung să depășească chiar și 7.000 de lei pe lună.

În același timp, sub 2.000 de lei pe lună câștigă 11,5% dintre angajații din Brașov.

Cel mai bine plătite domenii din Brașov

IT Software – în medie 5.265 de lei net

Management – în medie 5.200 de lei net

Aeronautică – în medie 5.000 de lei net

Cel mai slab plătite domenii din Brașov

Vânzări – în medie 2.500 de lei net

Educație/Training/Arte – în medie 2.500 de lei net

Secretariat – în medie 2.500 de lei net

Cel mai bine plătite joburi din Brașov

Procuror – în medie 18.000 de lei net

Ruby Developer/Programator – în medie 15.502 lei net

Arhitect IT- în medie 10.725 de lei net

Cel mai prost plătite locuri de muncă din Brașov

Bonă – în medie 1.500 de lei net

Responsabil curățenie – în medie 1.800 de lei net

Casier – în medie 1.950 de lei net

Pleacă în alte zări

„Cu toate că în Brașov s-au înregistrat creșteri salariale de la an la an, angajații din acest oraș câștigă sub media salarială a celor din marile centre universitare din țară. În același timp, angajatorii găsesc cu greu candidați cu potențial, având în vedere că aceștia aleg să migreze către alte orașe mai mari, unde pot câștiga mai mult”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing a eJobs, cea mai mare companie de recrutare din România.

Recomandări Mii de copiii au fost aduși cu cravate roșii în fața Kremlinului. Ce spune simbolul „pionerilor” în toată Europa de Est?

Cel mai mare deficit de forță de muncă din Brașov se regăsește în continuare în domeniile HoReCa și turism, sectoare care „au explodat” la capitolul locuri de muncă după eliminarea restricțiilor pandemice, mai spune Dumitra.

Pentru a acoperi lipsa de candidați, angajatorii apelează în continuare la importul de angajați din străinătate, mai arată aceasta.

4.500 de posturi

În acest moment, pe platforma eJobs România sunt disponibile peste 38.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, peste 4.500 sunt deschise de angajatorii din Brașov.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 420.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

