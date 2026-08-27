Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a avut o nouă apariție publică în cadrul unei întâlniri cu delegația UNICEF, condusă de Edouard Beigbeder. Discuțiile au vizat protecția drepturilor copiilor, educația și implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor publice.

Apariția partenerei șefului statului a atras atenția și prin alegerea vestimentară. Dacă la alte evenimente oficiale Mirabela Grădinaru a optat pentru rochii cu croieli feminine, de această dată a ales o ținută business, formată dintr-un costum cu pantaloni, adaptată cadrului oficial al întâlnirii.

Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu UNICEF FOTO: Administrația Prezidențială a RomânieiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Mirabela Grădinaru a ales o ținută formală

Partenera președintelui Nicușor Dan a optat pentru un costum cu pantaloni, marcând astfel o schimbare față de ținutele purtate la aparițiile sale publice anterioare.

Alegerea vestimentară s-a potrivit contextului oficial al întâlnirii cu reprezentanții organizației internaționale. Dincolo de aspectul vestimentar, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care instituțiile și societatea o au față de copii și viitorul acestora.

Mesajul transmis despre protecția copiilor

În cadrul întâlnirii, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța accesului fiecărui copil la îngrijire, protecție, educație și oportunități de dezvoltare. Partenera președintelui a vorbit și despre colaborarea dintre România și UNICEF.

„Ştiu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecţie, educaţie şi oportunităţi de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de mâine. Salut continuarea colaborării dintre România şi UNICEF pentru sprijinirea copiilor şi familiilor, pentru ca vocea tinerilor să fie auzită şi pentru a ne asigura că fiecare copil îşi poate atinge întregul potenţial, indiferent de locul în care trăieşte sau de circumstanţele în care s-a născut.”

Întâlnirea a avut loc în contextul colaborării dintre România și UNICEF în domenii care țin de protecția copiilor și sprijinirea familiilor.

Ce a spus reprezentantul UNICEF despre România

În cadrul discuțiilor, Edouard Beigbeder a vorbit despre pașii făcuți de România în ceea ce privește participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor. Reprezentantul UNICEF a apreciat și experiența acumulată de țara noastră în acest domeniu.

„România a făcut pași importanți pentru consolidarea participării copiilor și pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experiența sa poate oferi lecții de valoare atât țărilor din Europa, cât și celor din afara regiunii”, a afirmat Edouard Beigbeder.

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