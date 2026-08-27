Pe lângă cele două proiecte din țara noastră, frumoasa vedetă a reușit să devină cunoscută și la nivel mondial datorită unor producții precum „Dampyr”, „Take Cover” sau „The Young Pope”. Iar printre actorii alături de care a jucat se regăsesc Jude Law, Luke Roberts, Costas Mandylor și Esther Acebo.

Libertatea a stat de vorbă cu Mădălina Bellariu Ion, iar aceasta ne-a dezvăluit cum au reacționat părinții ei când au văzut-o pentru prima dată la televizor.

„Părinții m-au văzut prima dată în filmele în engleză, desigur, dar poate nu înțelegeau atât de multe sau nu erau producțiile așa pe placul lor, cum a fost serialul de la Antena 1. Eu am fost protagonista din «Sacrificiul». Și acolo se uitau în fiecare seară și erau fanii serialului. Dacă puteau să-l vadă și în reluare…

Acolo m-au descoperit ei cu adevărat ca actriță. Mai ales că vorbeam în limba română! Mama plângea la serial de fiecare dată. Și de fiecare dată când i se întâmpla ceva personajului, parcă i se întâmpla fiicei ei. Mama trăiește intens atunci când se uită la proiectele mele. Dar serialul acela a fost pe gustul ei”, a spus Mădălina Bellariu Ion în exclusivitate pentru Libertatea.

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Actrița, care l-a întâlnit inclusiv pe Matthew McConaughey în trecut, ne-a dezvăluit și că merge în continuare la castinguri pentru filme și seriale, dar este și contactată direct de către producători și regizori. Mai mult decât atât, Mădălina Bellariu Ion a afirmat că și-ar dori să joace în mai multe producții românești!

„Am mai avut! Trebuie să fie și proiectul potrivit, cred. Să mi se potrivească mie personajul, să văd cumva că se potrivește și să se lege lucrurile. Poate particip la un casting și nu sunt persoana potrivită pentru proiectul respectiv. În România, până acum am avut doar proiectul de la Antena 1, iar «Acel Martie» este primul meu film în rol principal. Inițial trebuia să fie în română, dar până la urmă a rămas în engleză, ca să fie pentru piața internațională.

Iura Luncașu m-a contactat direct, am citit scenariul, apoi am citit cartea. Mi-a plăcut foarte mult proiectul în sine. Mi s-a părut diferit de ceea ce se face în România sau ce vezi în cinematografele din țară în ultima perioadă. Și am văzut potențialul internațional al filmului din start, având în vedere că s-a filmat și în Spania, și în România… Și e un proiect comercial. Și așa s-a întâmplat!

Dar da, primesc și oferte directe, dar încă mai particip și la castinguri. De ce nu? Mi-aș dori să lucrez mai mult în limba română! Am o mare admirație pentru regizorii noștri, mai ales pentru cei de festival. Îmi doresc să lucrez cât mai mult în România, de ce nu? Pentru că avem regizori talentați și proiecte frumoase”, a încheiat actrița interviul pentru Libertatea.

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