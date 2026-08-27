Ultimatumul lui Trump pentru aliații europeni

Întâlnirile din această săptămână de la Bruxelles au loc în contextul în care aliații europeni au termen ca până mâine, vineri, 28 august, să răspundă în scris, Administrației Donald Trump la întrebări privind cheltuielile pentru apărare, achizițiile militare din SUA și suportul militar concret, inclusiv în legătură cu disponibilitatea la acces în baze naționale, al trupelor și echipamentelor americane și survolarea spațiilor naționale.

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Statele europene se tem că Administrația Trump va condiționa ajutorul militar de reacțiile pe care le-au avut acestea la cererile președintelui SUA în timpul atacării Iranului, în prima parte a anului.

Colby a făcut scurte remarci cu ocazia unei discuții cu secretarul general al NATO, înainte de a participa la Consiliul Nord Atlantic, la nivel de ambasadori.

În viziunea SUA, statele membre NATO din Europa trebuie să cheltuie mai mult pentru propria apărare, în timp ce SUA își vor reconfigura prezențele pe continent, inclusiv în funcție de ajutorul dat Wahingtonului.

Demnitarul Pentagonului, un apropiat al președintelui Donald Trump, a declarat înainte de Consiliul Nord Atlantic, care a avut loc joi după amiază, la Bruxelles, că SUA rămân angajate în NATO.

Elbridge Colby a discutat la Bruxelles și cu mai mulți lideri europeni civili și militari, inclusiv cu comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich. Acesta este și comandantul trupelor SUA din Europa.

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După discuția cu generalul Grynkewich, Colby a scris pe rețeaua X căvla întâlnirea cu acesta a discutat despre Analiza privind Postura în Europa (Europe Posture Review). Conceptul „NATO 3.0” se referă la asumarea unui rol sporit al statelor membre, majoritatea europene, în asigurarea propriei apărări.

„Această analiză vizează asigurarea faptului că postura noastră strategică în Europa susține și accelerează conceptul „NATO 3.0” – o Alianță care își reafirmă angajamentul față de claritate, rigoare și capacitate de reacție”, a explicat demnitarul american.

Când va decide SUA ce trupe mai păstrează în Europa

Potrivit unei analize Reuters, publicată joi, 27 august, după ce vor analiza informațiile din chestionarele primate de la statele membre ale NATO din Europa, Administrația SUA va decide cum va reconfigura prezența sa militară în Europa, posibil chiar în noiembrie și nu în decembrie, termen cunoscut până acum.

Reuters precizează că „o analiză (n.red.- privind amplasarea trupelor americane în Europa) urmează să îi prezinte secretarului Apărării, Pete Hegseth, cel puțin patru opțiuni privind trupele până la 6 noiembrie. Opțiunile vor include efectivele, locațiile, ritmul de ajustare și costurile, potrivit unui document”.

Jurnaliștii agenției de știri mai scriu că „aliații vor fi evaluați în privința angajamentelor de cheltuieli, a lacunelor din modelul de forțe al NATO și a drepturilor de acces”.

În Europa se află staționați aproximativ 80 de mii de militari americani, cei mai mulți în Germania.

În România, Administrația Trump a păstrat aproximativ 1.000 de anul trecut, împărțiți în trei baze militare: la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.

Noi discuții între reprezentanții României și cei americani

La cartierul general al Comandamentul Aliat al Operațiunilor NATO (SHAPE) de la Mons (Belgia) a fost miercuri și consilierul prezidențial pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan.

Marius Lazurca a discutat și el cucomandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, iar după întâlnire, diplomatul roman a scris pe X în contextul reevaluării posturii SUA în Europa, România investește pentru a-și intensifica implicarea pe Flancul Estic. Ne propunem să fim cea mai bună gazdă posibilă pentru forțele americane din regiunea noastră și să facilităm promovarea intereselor SUA în zona Mării Negre și dincolo de aceasta”.

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Reamintim, Marius Lazurca a declarat marți, 25 august, într-un interviu pentru Libertatea, că „SUA înțeleg eforturile României de asigurare  propriei securități și contribuția noastră la securitatea întregii Alianțe”.

Lazurca a mai explicat că argumentele României în negocierile cu SUA în vederea menținerii măcar a numărului de trupe existent, sunt „creșterea solidă a cheltuielilor dedicate apărării, investițiile în bazele militare, contribuțiile la misiunile NATO sau la operațiunile SUA, investițiile în industria de apărare și multe altele”.

Libertatea a explicat pe lang într-o analiză, marți, 24 august atuurile militare ale României în relația cu SUA.

Întrebat de Libertatea care este planul României privind susținerea unor costuri financiare, suplimentare, pentru staționarea trupelor SUA pe teritoriul national, consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a răspuns: „E prea curând să avansăm un răspuns la această întrebare, cu precădere înainte de învestirea unui guvern cu puteri depline la București”.
România a permis SUA, printr-o decizie a Parlamentului aprobată în câteva zile, în martie, ca 15  avioane americane de alimentare să aibă misiuni pe aeroporturi militare din București.

Mesajul președintintelui Nicușor Dan pentru SUA

Președintele Nicușor Dan a publicat joi, 27 august, un editorial pe platforma media americană Fox News în care avertizează că în vremuri ca acestea,: „Răspunsul Europei față de Rusia include piste, porturi, poligoane de antrenament, conducte și baterii de apărare antiaeriană din România, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților săi aflați sub presiune.”

Președintele ține să sublinieze că „o Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o regiune a Mării Negre mai sigură. Iar o regiune a Mării Negre mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictele în întreaga Europă”.

Asta după ce șeful statului începe editorialul prin a scrie că ”Rusia reprezintă o amenințare în creștere pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore”.

Președintele Dan continuă în editorialul postat pe platforma media căreia președintele Donald Trump i-a acordat mai multe interviuri în ultimii ani: „Spațiul aerian al României a fost încălcat de drone de zeci de ori în ultimele luni. Potrivit relatărilor din presă, serviciile de informații americane consideră că Rusia ar putea pune la încercare hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate. (…) Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și împărtășim cu Ucraina cea mai lungă frontieră dintre toți aliații. Urmărim această situație chiar de la graniță de ani de zile, cu drone care pătrund în spațiul nostru aerian și resturi care cad pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este pusă la încercare, în primul rând, la perimetrul alianței.

Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta”, mai spune președintele României.

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