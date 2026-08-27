În noaptea de duminică, 23 august, în jurul orei 1:25, cadavrul unui bărbat a fost găsit într-o parcare de pe B307, lângă Lenggries. Victima este un bărbat român în vârstă de 64 de ani, fără domiciliu înregistrat în Bavaria, relatează publicația TZ.de.

Conform medicilor legiști, pe trupul neînsuflețit nu au fost descoperite urme de violență, dar contextul decesului este încă neclar.

Cazul a intrat direct în atenția Poliției Criminalistice din Bad Tölz, care a preluat cercetările pentru a reconstitui ultimele ore din viața victimei. În acest moment, anchetatorii examinează toate ipotezele posibile, nefiind exclusă nicio variantă: de la un accident tragic sau o problemă medicală subită, până la posibilitatea unei fapte comise cu violență sau o decizie voluntară.

În ciuda identificării reușite, întrebări-cheie rămân fără răspuns – cum ar fi modul în care bărbatul în vârstă de 64 de ani a ajuns în parcarea izolată din zona lacului Sylvenstein.

Autoritățile germane fac un apel ferm către persoanele care s-au aflat în apropierea parcării în intervalul orar suspect sau care au tranzitat zona cu autovehicule dotate cu camere de bord. Orice detaliu, imagine video sau mărturie privind prezența unor persoane sau vehicule suspecte în acea noapte poate fi crucială pentru avansarea anchetei.

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