Radarul înregistra mașinile în mișcare, dar fotografia autoturismul parcat

Situația neobișnuită a apărut după ce autoritățile rutiere au instalat un radar mobil pe trotuarul de vizavi de casa bărbatului. Dispozitivul trebuia să monitorizeze traficul și să îi surprindă pe șoferii care apăsau prea tare pedala de accelerație pe acel tronson de drum, relatează Nieuwsblad.

Din cauza unei erori de aliniere a lentilei foto și a unei calibrări defectuoase, camera fixa automat vehiculul olandezului, care se afla staționat exact în raza de acoperire a senzorului. Astfel, ori de câte ori o altă mașină trecea cu viteză excesivă prin dreptul radarului, aparatul declanșa blițul, însă numărul de înmatriculare citit și salvat în baza de date era cel al mașinii parcate pe marginea drumului.

În doar câteva zile, sistemul automatizat de procesare a amenzilor a emis șase sancțiuni succesive pe numele proprietarului de drept al mașinii staționate.

Fotografiile oficiale au demonstrat că mașina era oprită

Uimit de numărul mare de amenzi primite, bărbatul a decis să conteste sancțiunile primite. În sprijinul demersului său au stat chiar fotografiile atașate la dosarul de sancționare, realizate de aparatul radar.

În imagini se putea observa cu ușurință că autoturismul era oprit, farurile erau stinse, iar pe scaunul șoferului nu se afla nicio persoană. În plus, poziția vehiculului era identică în toate cadrele capturate în zile și la ore diferite.

După analiza cazului, reprezentanții agenției de încasare a amenzilor au recunoscut defecțiunea de instalare a radarului mobil și au anulat integral cele șase procese-verbale.

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