Cum a fost împărțită Autostrada A13

Traseul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău va traversa teritoriul a trei județe: Brașov, Covasna și Bacău. Autostrada pornește din județul Brașov, trece prin inima județului Covasna, legând municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, iar apoi traversează Carpații Orientali prin zona Poiana Sărată către județul Bacău, unde asigură conexiunea directă cu orașul Onești și cu Autostrada Moldovei (A7) la Răcăciuni.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a stabilit cinci loturi pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău, iar cel mai lung e cel dintre Codlea și Sfântu Gheorghe. Loturile au fost împărțite astfel:

„Lotul 1 km 0 – km 47, Codlea-Sfântu Gheorghe, cu o lungime de aprox. 47 kilometri;

Lotul 2 km 47 – 81, Sfântu Gheorghe-Târgu Secuiesc, lungime aproximativă 34 km;

Lotul 3 km 81 – 119, Târgu Secuiesc – Poiana Sărată, 40 km;

Lotul 4 km 119 – 141, Poiana Sărată-Onești Vest, 22 km;

Lotul 5 km 141 – 174, Onești Nord-Răcăciuni, aproximativ 33 km lungime”, informează CNIR.

Traseul Autostrăzii A13 Brașov – Bacău. Foto: CNIR

Câte 5 noduri pentru fiecare județ

Proiectul este conceput pentru a asigura un echilibru teritorial, motiv pentru care cele 15 noduri rutiere prevăzute sunt împărțite în mod egal, fiind alocate câte 5 noduri pentru fiecare județ.

Sectorul Brașov-Bacău al Autostrăzii A13 se va conecta cu viitoarea Autostrada Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea, iar în zona Bacăului, la Răcăciuni, cu Autostrada Moldovei – A7.

„Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din județul Brașov, stadiul fiind de 22700 metri forați, la sfârșitul acestei luni. Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție, un studiu geotehnic riguros reprezentând un fundament solid pentru viitoarea autostradă”, potrivit sursei citate.

Investigațiile geotehnice se realizează cu trei instalații de foraj, mobilizate în zona localităților brașovene Hărman și Prejmer, respectiv Moacșa, județul Covasna.

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