„Descurajarea este testată mai întâi la perimetrul Alianței”

Șeful statului anunță investiții masive în infrastructura militară și un buget de apărare record, mesajul central fiind că „România nu cere mai mult de la America, ci oferă mai mult”.

Pentru România, țara care împarte cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații și care se află pe flancul sud-estic al Alianței, acest scenariu nu este deloc abstract.

Șeful statului susține că țara noastră a experimentat direct riscurile pe care le presupune conflictul. El amintește că spațiul aerian românesc a fost încălcat în repetate rânduri de drone, iar fragmente ale acestora au ajuns pe teritoriul țării.

„Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toți aliații. Am urmărit această situație de la margine timp de ani buni, cu drone care ne-au încălcat spațiul aerian și resturi care au căzut pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la perimetrul Alianței”, afirmă președintele, referindu-se la incidentele cu drone și la efectele războiului din Ucraina.

Ce a spus despre parteneriatul cu SUA

Totodată, acesta susține că descurajarea unei eventuale agresiuni este testată mai întâi la periferia Alianței și că România trebuie să fie pregătită pentru eventuale situații de criză.

„Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta. Forța sa se bazează pe două elemente: geografie și seriozitate. Geografia nu ne-am ales-o. Seriozitatea ne-am câștigat-o. Când Operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Asta face un partener de încredere.

De aceea i-am trimis recent pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful apărării să transmită angajamentul României față de securitatea la Marea Neagră, față de împărțirea și preluarea sarcinilor în cadrul NATO și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să continue această conversație, la Washington și la sediul NATO, pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ar putea avea aliații noștri americani. Și să sublinieze clar că România este pregătită să crească atât nivelul angajamentelor sale, cât și viteza cu care le onorează”, a mai scris Nicușor Dan.

Totodată, președintele a precizat: „România nu cere mai mult de la America. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadershipul american și înțelegem că recunoștința trebuie să fie însoțită de responsabilitate. Statele Unite ale Americii au dreptate să se aștepte ca Europa să își asume o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare cu bani și acțiuni, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035”.

Planul de apărare

În editorial, Nicușor Dan face referire și la baza aerienă de la Mihail Kogălniceanu, unde România derulează unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe flancul estic al NATO.

Potrivit acestuia, investițiile în extinderea și modernizarea bazei se ridică la aproximativ 2,5-3 miliarde de euro. De asemenea, șeful statului amintește și despre conectarea mai multor obiective militare – printre care Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag și Constanța – printr-o rețea logistică destinată transportului rapid de trupe și echipamente.

Nicușor Dan subliniază că modernizarea armatei române se bazează în mare parte pe sisteme de fabricație americană. Președintele afirmă că aceste achiziții nu reprezintă doar o listă de echipamente militare, ci reflectă și decizia României de a-și menține forțele armate interoperabile cu cele americane și ale NATO.

„Suntem pregătiți să investim”

Descurajarea unei potențiale agresiuni din partea Rusiei nu depinde doar de modul în care NATO poate reacționa după izbucnirea unei crize, ci și de capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a transmite din timp un semnal fără echivoc că orice atac este condamnat la eșec, atrage atenția președintele Nicușor Dan.

Pentru ca această strategie de prevenție să fie eficientă în fața Moscovei, șeful statului subliniază că sunt esențiale trei elemente fundamentale: o infrastructură militară rezilientă, capabilități defensive vizibile pe teren și, mai ales, o voință politică fermă din partea tuturor statelor membre.

„O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Marea Neagră mai sigură. Iar o Marea Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictele pe întregul teritoriu al Europei. Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate de Statele Unite. Mesajul nostru este, așadar, clar: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită”, susține președintele României.

Lobbyștii angajați de Nicușor Dan au deschis uși la Washington

Administrația Prezidențială a României a încheiat, pe 25 mai 2026, un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite cu firma americană de avocatură Eversheds Sutherland (US) LLP, iar în prima lună au avut loc discuții cu oficiali americani de rang înalt, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, arată publicația Profit.ro.

Documentele consultate de sursa citată arată că în cadrul acestui parteneriat, reprezentanții firmei au inițiat mai multe convorbiri și întâlniri cu oficiali americani de rang înalt.

























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