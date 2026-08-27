Aflați într-o tutungerie, cei doi prieteni au cumpărat un tichet „Millionnaire”, un joc popular al Loteriei Naționale Franceze (FDJ), pentru suma de 10 euro.

„Ne-am promis întotdeauna că ne vom împărți câștigurile, dar nu ne-am imaginat că într-o zi va fi vorba despre o asemenea sumă”, au declarat cei doi, potrivit publicației franceze Nice-Matin.

De-a lungul anilor, cei doi prieteni au jucat în mod regulat la loterie, dar acest premiu reprezintă fără îndoială cea mai mare surpriză din viața lor.

Spre deosebire de un alt caz recent, în care un bărbat a fost obligat juridic să împartă un câștig similar cu un prieten, între acești doi norocoși nu au existat neînțelegeri. Ei au fost de acord de la bun început să împartă premiul.

Cu banii câștigați, cei doi intenționează să investească în achiziționarea locuințelor personale, o decizie care le va aduce stabilitate pe termen lung și un vis împlinit.

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