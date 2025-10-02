Potrivit Komputerswiat.pl, acest dispozitiv oferă specificații medii, dar promite șase actualizări majore Android.

Galaxy M07 vine echipat cu un ecran LCD de 6,7 inci, cu rezoluție de 1600 x 720 pixeli și rată de reîmprospătare de 90 Hz.

Device-ul este alimentat de procesorul MediaTek Helio G99, popular în segmentul de buget.

Specificații și caracteristici

Smartphone-ul are 4GB RAM și 64GB stocare internă, extensibilă prin card microSD. Camera principală duală include un senzor de 50MP și unul de adâncime de 2MP.

Pentru selfie-uri, există o cameră frontală de 8MP.

Actualizări software pe termen lung

Un avantaj major al Galaxy M07 este suportul software extins. Conform sursei citate, acesta va primi „șase actualizări majore Android, precum și șase ani de patch-uri de securitate până în 2032”.

De asemenea, telefonul păstrează mufa audio de 3,5 mm.

Disponibilitate și preț

Deocamdată nu se cunosc detalii despre preț. Cel mai probabil, disponibilitatea va fi extinsă în curând și în alte țări, pe lângă India.

Galaxy M07 pare să ofere un pachet atractiv pentru segmentul de buget, cu accent pe suportul software pe termen lung.

