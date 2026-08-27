The Galaxy S27 Ultras new design has drawn a lot of criticism, and many people are blaming Hubert H. Lee. While he may know automotive design, judging from what weve seen so far, he doesnt seem particularly good at giving a flagship smartphone a truly distinctive identity and… pic.twitter.com/8WL1OgClFS — Ice Universe (@UniverseIce) August 27, 2026

Deși mulți laudă Samsung pentru această schimbare așteptată de mult, există și voci care critică dur asemănările cu iPhone 17 Pro Max.

Galaxy S27 Ultra: Primele informații despre design

Totul a început cu o schiță publicată de IceUniverse, o sursă cunoscută în domeniul tehnologiei. În imagine era prezentată partea superioară a unui smartphone, cu o platformă mare pentru camere, incluzând două inele circulare și o decupare verticală în formă de pastilă.

Potrivit PhoneArena, această schiță a inspirat rapid crearea unor randări CAD, care au circulat pe internet și au stârnit dezbateri aprinse. Ulterior, au apărut și machete fizice ale carcaselor, detaliate și bine realizate, ceea ce a întărit speculațiile despre autenticitatea acestui design.

Dacă zvonurile se confirmă, Galaxy S27 Ultra ar putea adopta un aspect complet diferit față de predecesorii săi.

Controversele din jurul noului design

Criticile nu au întârziat să apară. Unii utilizatori, inclusiv surse media, au comparat designul Galaxy S27 Ultra cu cel al Honor 600 Pro, un model care, la rândul său, a fost acuzat că imită iPhone 17 Pro Max.

„Îmi pare că Samsung s-a inspirat din succesul platformei pentru camere a iPhone-ului”, afirmă un comentator de pe internet. Această presupusă similitudine a stârnit dezamăgirea unor fani ai brandului sud-coreean.

Un pas înainte sau o direcție greșită?

Deși Samsung este cunoscut pentru ideile sale bune de design, această abordare ar putea fi percepută, din unele unghiuri, ca un pas înapoi. În loc să seteze tendințe noi, compania riscă să fie acuzată că urmează prea îndeaproape stilul concurenței.

Rămâne de văzut dacă Galaxy S27 Ultra își va păstra acest design până la lansarea oficială, iar dezbaterea online a evidențiat deja cât de polarizantă poate fi o astfel de schimbare drastică.

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