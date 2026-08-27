A sfidat continuu steagul roșu

Bărbatul a fost scos din apă de salvamari de trei ori la rând în aceeași zi, dar a intrat în mare și a patra oară, fiind ulterior adus la mal în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda eforturilor, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Echipa de salvamari a intervenit prompt pentru a-l aduce uscat pe bărbat, pe plajă. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și echipajele SMURD au început manevrele de resuscitare direct pe nisip, sub privirile îngrozite ale celorlalți turiști. Mai mult, la fața locului a fost solicitat și un elicopter pentru a-l transporta la spital. Din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi readus la viață, potrivit salvamarilor.

Potrivit martorilor și salvamarilor, bărbatul fusese avertizat în mod repetat din cauza curenților puternici care pun viața în pericol. Deși a fost scos din valuri de trei ori în aceeași zi și i s-a explicat riscul uriaș la care se expune, turistul a profitat de momentele de neatenție ale salvatorilor și a intrat în apă pentru a patra oară.

La scurt timp după ultima intrare în mare, bărbatul în vârstă de 62 de ani, din Brașov, a început să dea semne de înec. Salvamarii au intervenit din nou contra cronometru, însă de această dată victima se afla deja în stare de inconștiență. În ciuda manevrelor de resuscitare, victima a decedat.

Turiștii pot primi amenzi de până la 3.000 de lei dacă ignoră steagul roșu

Turiștii care ignoră avertismentele salvamarilor și se aventurează în apele mării deși este arborat steagul roșu ar putea risca sancțiuni mult mai aspre. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru persoanele care refuză să iasă din apă la cererea echipajelor de salvare de pe litoral.

Inițiativa legislativă, aparținând deputatului USR Ștefan Tănasă, a fost formulată în contextul unor incidente repetate pe litoralul românesc.

Un caz recent care a stârnit revoltă a avut loc în stațiunea Eforie Nord, unde un tânăr a fost amendat cu doar 1.000 de lei, conform legislației actuale, după ce salvamarii și-au pus viața în pericol pentru a-l scoate din valuri de două ori în decursul aceleiași zile.

Noul document nu îi vizează doar pe adulții care ignoră regulile, ci aduce reglementări stricte și pentru părinți. Astfel, în situația arborării steagului roșu, care interzice categoric accesul în mare din cauza pericolului major de înec, părinții care le permit copiilor să intre în apă vor fi, de asemenea, sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei.



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