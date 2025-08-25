Samsung Galaxy Z Fold7 review: mai subțire, mai „mainstream” ca niciodată

Între timp, Samsung a șlefuit, a subțiat, a redus cuta la minimum și, cu Galaxy Z Fold7, a ajuns la momentul în care telefoanele pliabile sunt pregătite cu adevărat să intre în mainstream.

Acesta e primul Fold pe care nu trebuie să-l mai porți cu grijă ca pe un bibelou, în ciuda dimensiunilor sale conservatoare, ci poți să-l folosești ca pe un smartphone normal. Iar asta e o schimbare majoră.

Primul contact cu noul pliabil: în sfârșit, un Fold care nu „se dă mare”

8,9 mm grosime pliat, 4,2 mm desfăcut, 215 grame. Cifrele poate că nu spun mare lucru „pe hârtie”, însă în mână se simte ca trecerea de la o enciclopedie cartonată la un volum subțire de poezii. Mai pe scurt, seamănă mult mai mult cu un smartphone convențional decât cu precedenta generație de Fold.

Partea laterală a unui telefon Samsung Galaxy Z Fold7 gri, ținut în mână în fața unui fundal gri.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Carcasa folosește noua balama Armor Flex din aluminiu ranforsat, iar sticla Gorilla Glass Ceramic 2 pe exterior și Victus 2 pe spate îl fac rezistent la scenariile de utilizare de zi cu zi, și la accidentele mărunte care înainte îți puteau da palpitații. Și are și rezistență IP48 la apă și praf.

Într-un cuvânt, Fold7 a trecut de faza „telefon de vitrină” și a intrat în categoria „telefon de buzunar”. Un terminal care deși pare fragil, nu este absolut deloc așa.

Ecranele de pe Samsung Galaxy Z Fold7: mari, luminoase și (aproape) fără cută

Ecranul exterior a crescut la 6,5 inci, raport 21:9, și se simte mult mai natural de folosit. Nu mai trebuie să îl depliezi pentru fiecare mesaj sau email.

Ecranul mic al unui telefon Samsung Galaxy Z Fold7 gri, ținut în mână în fața unui fundal vernil.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Ecranul interior de 8 inci, Dynamic AMOLED 2X, e spectaculos: 120 Hz, luminozitate maximă de 2.600 niți și culori care îți fac poftă de editat fotografii direct pe el.

Cum rămâne cu pliul? Da, există. Dar e și mai discret. În majoritatea situațiilor îl ignori complet. Într-o lumină laterală mai puternică, îl vezi, dar nu deranjează. E ca o cicatrice mică: e acolo, dar nu îți mai definește experiența.

Toate funcțiile Galaxy AI, prezente și pe Fold7

Samsung a împins conceptul de AI integrat și l-a transformat într-un set de unelte reale, despre care am vorbit și în review-ul lui Galaxy S25 Ultra.

Live Translate îți permite să vorbești la telefon cu cineva din altă țară, în limba lui, în timp ce AI-ul traduce conversația în ambele sensuri, aproape fără delay.

Partea din spate a unui telefon Samsung Galaxy Z Fold7 gri, așezat pe un stand de prezentare în fața unui fundal vernil.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Note Assist ar trebui să fie funcția preferată a celor care iau notițe des. Poți scrie rapid pe ecran, în orice limbă, iar AI-ul îți reformulează textul, îl structurează pe capitole și îți generează chiar și rezumate cu puncte-cheie.

Apoi e Photo Assist, o aplicație de editare foarte prietenoasă cu utilizatorul. Poți elimina obiecte din fundal, poți schimba cerul dintr-o poză cu unul la apus, sau poți regla lumina în mod automat în funcție de scenă.

Samsung Galaxy Z Fold7 review: mai subțire, mai „mainstream” ca niciodată
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)
Adică avem parte de procesare AI combinată cu puterea hardware-ului. Și aici, ecranul uriaș al Fold7 îți dă un avantaj clar față de telefoanele clasice, vezi totul mai detaliat, lucrezi mai precis.

Performanță și variante de echipare

Samsung Galaxy Z Fold7 ascunde sub capotă Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un procesor care nu doar că rulează orice aplicație fără probleme, dar reușește să mențină și temperaturile sub control în majoritatea scenariilor.

Poți fără probleme să faci multitasking cu trei aplicații pe ecran în același timp, sau apeluri video în timp ce editezi documente.

Rzeultate în testele benchmark

GeekBench 6 (Multi-Core)8.566
PCMark18.935
Antutu Benchmark1.843.709
3DMark Steel Nomad1.928
3DMark Solar Bay7.963
3DMark Wild Life Extreme5.169

Samsung promite 7 ani de actualizări software și securitate, ceea ce îl face unul dintre cele mai longevive telefoane Android de pe piață. Și, pentru prima dată, un pliabil nu pare doar o jucărie pentru early adopters, ci un telefon cu viitor.

Galaxy Z Fold7 vine în trei combinații de memorie: 12 GB RAM cu 256 GB stocare, 12 GB RAM cu 512 GB pentru utilizatorii mai pretențioși, dar și o versiune de top, cu 16 GB RAM și 1 TB stocare, gândită pentru creatorii de conținut și oamenii care refuză ideea de a „șterge fișiere ca să faci loc”.

Ecranul mic al unui telefon Samsung Galaxy Z Fold7 gri, ținut în mână în fața unui fundal vernil.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Toate folosesc standardul UFS 4.0, care face transferul de fișiere și încărcarea aplicațiilor aproape instantanee. Nu există slot microSD, un reminder că trebuie să alegi bine din start.

Camera Foto e, în sfârșit, demnă de un flagship

Senzorul principal de 200 MP pare să fie „bijuteria coroanei”. În lumină bună, fotografiile ies atât de detaliate încât poți să mărești până vezi textul de pe o pancartă aflată la zeci de metri.

Culorile sunt naturale, nu supra-saturate, iar HDR-ul face o treabă excelentă în a păstra atât detaliile din umbre, cât și din zonele luminate puternic.

Ateneul Român fotografiat din parcarea din fața Muzeului de Artă, printre copacii înverziți, mașini și oameni.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Pe timp de noapte, AI-ul intră în scenă și aplică un proces de „curățare” a imaginii în timp real. Rezultatul? Poze luminoase, clare, fără granulația aceea agresivă cu care ne-am obișnuit la alte telefoane. Este genul de performanță care îți permite să fotografiezi o stradă slab iluminată și să vezi clar fețele oamenilor sau textura clădirilor.

Ateneul Român fotografiat din parcarea din fața Muzeului de Artă, printre copacii înverziți, mașini și oameni.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Zoom-ul telefoto este competent, dar nu în liga cea mare, a telefoanelor cu obiective periscop. Imaginea rămâne clară până pe la 5x, după care se bazează tot mai mult pe AI pentru a reconstrui detaliile. Aici se vede că Fold7 nu vrea să concureze direct cu telefoanele „camera-centric”, ci să ofere o experiență echilibrată.

Ateneul Român fotografiat din parcarea din fața Muzeului de Artă, printre copacii înverziți.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Ultrawide-ul, deși bun pentru peisaje sau fotografii de grup, păstrează culorile consistente cu senzorul principal, dar pierde puțin din claritate pe margini. Este genul de cameră pe care o folosești mai mult pentru compoziție decât pentru detalii fine.

Calea Victoriei, văzută din parcarea din fața Muzeului Național de Artă, printre clădiri și mașini.
Samsung a lansat cel mai nou și mai performant smartphone pliabil al său, Galaxy Z Fold7. Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Ce ar fi elevat cu adevărat experiența? Suportul pentru S Pen. Imaginează-ți să poți edita o fotografie RAW direct pe ecranul uriaș, cu un stylus precis. Ar fi transformat Fold7 într-o adevărată stație mobilă pentru fotografi. Din păcate, Samsung a decis să nu mai integreze în acest an și o astfel de funcție, cel mai probabil ca să poată fi integrat un ecran ultra-subțire pe Z Fold7.

Bateria lasă oarecum de dorit

Bateria de 4.400 mAh rămâne neschimbată față de Z Fold6, iar încărcarea de 25 W nu impresionează. Într-o zi de utilizare normală, ajungi seara acasă cu aproximativ 15-20% baterie rămasă.

Într-o zi în care, poate, vrei să filmezi ceva, sau să te mai bucuri și de niște gaming cu luminozitate la maximum, vei căuta încărcătorul mult mai devreme.

Concluzie

Galaxy Z Fold7 e primul pliabil de la Samsung care se simte complet matur. Nu mai e un experiment, nu mai e doar pentru „show”, nu mai e doar telefonul pe care îl scoți din buzunar la petreceri ca să îl arăți prietenilor.

E un telefon de zi cu zi, cu performanță de top, camere excelente, ecrane superbe și software care promite longevitate. Costă mult, peste 2.000 de euro, dar, pentru cei care așteptau momentul în care pliabilele devin o opțiune reală, acesta a sosit.

Ce salarii primesc grefierii, categoria profesională care ține în spate sistemul judiciar din România. Venitul net declarat pornește de la 3.500 de lei
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Știri România 13:48
Florinela Georgescu, director ANM, anunță că pe Litoral va fi vreme de plajă în septembrie: „Poate chiar și la începutul lunii octombrie”
Cum va fi vremea în perioada 25 august - 7 septembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Știri România 13:17
Cum va fi vremea în perioada 25 august – 7 septembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Stiri Mondene 14:28
Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Stiri Mondene 14:01
Un fost concurent se alătură show-ului MasterChef România. Ce rol va avea în emisiune
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Analiză
Politică 11:00
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
Politică 10:59
Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, audiat după ce ar fi încercat să ademenească un copil de 15 ani
