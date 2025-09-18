Norbert L.,56 de ani, se întorcea din vacanța din Grecia când a remarcat că un sandviș club costa 9,50 euro la începutul zborului.

Cu o oră înainte de aterizare, compania aeriană a anunțat că toate gustările costă doar 3,50 euro, „pentru a evita risipa alimentară”.

„Unii care cumpăraseră inițial mâncare erau vizibil confuzi. Dar nu au primit niciun cent înapoi”, a relatat Norbert L.

Austrian Airlines a oferit o explicație pentru această practică: „Combatem activ risipa alimentară. Alimentele proaspete nevândute sunt oferite la preț redus înainte de aterizare”.

Pasagerul crede „obiectivul real al companiei este maximizarea profitului” și nu înțelege de ce toate gustările sunt reduse la același preț, indiferent de prețul inițial.

Înființată în 1957, Austrian Airlines, membră a alianței aeriene Star Alliance, este o companie aeriană austriacă având sediul și baza operativă la Viena. Din 2009, compania a fost preluată integral de Lufthansa AG împreună cu drepturile asupra mărcii AUA.



