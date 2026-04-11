Sondajele de opinie indică o posibilă schimbare istorică: după 16 ani la putere, premierul Viktor Orban și partidul său naționalist Fidesz ar putea pierde majoritatea în favoarea formațiunii de centru-dreapta, pro-europene, Tisza. Conduși de Peter Magyar, un fost colaborator al lui Orban, cei de la Tisza promit o redirecționare a politicii interne și externe a țării.

Cum se desfășoară votul

Aproximativ 8 milioane de cetățeni maghiari sunt așteptați la urne pentru a alege cei 199 de membri ai Parlamentului. Sistemul electoral este mixt: 106 deputați vor fi aleși în circumscripții uninominale, în timp ce ceilalți 93 vor fi desemnați pe baza listelor naționale ale partidelor și minorităților etnice.

Cetățenii maghiari din străinătate, cărora guvernul Orban le-a acordat cetățenie, pot vota prin corespondență pe listele partidelor. Potrivit Oficiului Național Electoral, circa 500.000 de astfel de persoane s-au înregistrat pentru alegerile din 2026, majoritatea fiind susținători tradiționali ai Fidesz. Cei care au o adresă înregistrată în țară trebuie însă să voteze personal, fie în Ungaria, fie la reprezentanțele diplomatice din străinătate.

Pragul electoral pentru ca un partid să intre în parlament este de 5%, iar secțiile de votare vor fi deschise între orele 6.00 și 19.00, ora locală (7.00 – 20.00, ora României). Rezultatele preliminare sunt așteptate să fie anunțate duminică seara.

Ce urmează după alegeri?

După anunțarea rezultatelor, președintele Ungariei, Tamas Sulyok, va convoca noul parlament în termen de 30 de zile, cel mai probabil în luna mai. Conform procedurii, prim-ministrul este ales de parlament prin vot cu majoritate simplă, pe baza unei propuneri făcute de președintele țării. De regulă, această propunere vine din partea partidului câștigător.

Dacă parlamentul nu aprobă propunerea președintelui, un alt candidat poate fi nominalizat în termen de 15 zile. În cazul unui nou impas, președintele are posibilitatea de a dizolva legislativul și de a convoca alegeri anticipate.

Scenarii posibile după vot

Grupul de reflecție Political Capital din Budapesta a schițat mai multe scenarii privind rezultatul scrutinului, informează news.ro:

Majoritate constituțională de două treimi pentru Fidesz : Ar permite guvernului Orban să continue modificarea instituțiilor fără restricții, reducând și mai mult autonomia acestora.

: Ar permite guvernului Orban să continue modificarea instituțiilor fără restricții, reducând și mai mult autonomia acestora. Majoritate semnificativă pentru Fidesz : Acest scenariu ar menține status quo-ul politic, iar politica externă ar rămâne în linii mari aceeași.

: Acest scenariu ar menține status quo-ul politic, iar politica externă ar rămâne în linii mari aceeași. Majoritate restrânsă a Fidesz : Ar putea genera o situație politică instabilă, cu o opoziție mai puternică și un echilibru fragil al puterii.

: Ar putea genera o situație politică instabilă, cu o opoziție mai puternică și un echilibru fragil al puterii. Majoritate de două treimi pentru Tisza : Ar deschide calea unei reforme instituționale profunde și ar permite restructurarea instituțiilor-cheie.

: Ar deschide calea unei reforme instituționale profunde și ar permite restructurarea instituțiilor-cheie. Majoritate semnificativă pentru Tisza : Ar aduce schimbări notabile, dar nu suficiente pentru o transformare radicală a sistemului politic, menținând tensiunile politice.

: Ar aduce schimbări notabile, dar nu suficiente pentru o transformare radicală a sistemului politic, menținând tensiunile politice. Majoritate strânsă pentru Tisza : Ar duce la o guvernare fragilă, marcată de incertitudine și riscuri, cu posibile contestări ale rezultatelor și proteste publice.

: Ar duce la o guvernare fragilă, marcată de incertitudine și riscuri, cu posibile contestări ale rezultatelor și proteste publice. Fără un câștigător clar: Un astfel de rezultat ar putea genera un peisaj politic fragmentat, cu dificultăți în formarea unei coaliții, iar partidul de extremă dreapta Mi Hazank ar putea deveni un factor decisiv.

Rezultatul alegerilor din Ungaria va avea implicații majore, nu doar pentru viitorul țării, ci și pentru relațiile sale cu Uniunea Europeană și alți actori internaționali.

