Un sârb a vrut să intre în România cu un Mercedes de 20.000 de euro și s-a întors acasă pe jos

Totul s-a întâmplat duminică, 28 septembrie 2025, în jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I din județul Mehedinți.

Tânărul sârb, în vârstă de 35 de ani, s-a prezentat la frontieră, iar polițiștii români i-au verificat documentele.

„La control, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport este semnalat în baza de date ca bun pentru confiscare, alerta fiind emisă de către autorităţile din Germania. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu știa faptul că mașina se află în atenția autorităților”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Autoturismul, un Mercedes GL 350, estimat la aproximativ 100.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările sunt continuate de polițiști.

