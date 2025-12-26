În Pagliara dei Marsi, o aşezare rurală veche situată pe pantele muntelui Girifalco, pisicile îi depăşesc cu mult numeric pe cei 20 de localnici. Zgomotul pe care îl fac când torc este un zumzet constant în liniştea instalată după decenii de declin demografic, observă ziarul britanic.

Dar, din luna martie, localitatea sărbătorește nașterea primului său copil după 30 de ani: Lara Bussi Trabucco.

Paolo şi Cinzia, părinţii Larei, au primit o plată unică de 1.000 de euro, în cadrul politicilor promovate de premierul Giorgia Meloni, pe lângă alocaţia lunară pentru copil.

La botezul ei, în biserica de vizavi de casă, a participat întreaga comunitate, inclusiv pisicile, iar dată fiind raritatea prezenţei unui bebeluş în sat, Lara a devenit acum principala „atracţie turistică”.

„Au venit oameni care nici măcar nu ştiau că Pagliara dei Marsi există, doar pentru că auziseră de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco. „La doar nouă luni, este celebră”, se felicită ea.

Venirea pe lume a Larei este un simbol al speranţei, dar şi un mod dur de a reflecta asupra agravării crizei demografice din Italia, notează The Guardian.

În 2024, numărul naşterilor din ţară a atins un minim istoric de 369.944, continuând o tendinţă negativă din ultimii 16 ani. Rata natalităţii a scăzut, de asemenea, la un nivel record, cu o medie de 1,18 copii născuţi de femeile aflate la vârsta fertilă în 2024, fiind una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

