Românii ocupă ilegal case abandonate

În jurul orei 12:00, într-o zi de marți, Sara, o fată de 14 ani îmbrăcată într-un halat cu Mickey Mouse, iese dintr-o casă și merge spre un furtun din care curge apă neîntrerupt.

Nu știe de unde vine apa, dar acest lucru pare să o preocupe cel mai puțin. Umple una dintre canistre și se întoarce în locuință. Este rutina zilnică a Sarei, una dintre locatarele așezării improvizate de cetățeni români instalate ilegal la marginea orașului Tordesillas, lângă o substație electrică. În prezent, aici locuiesc șase familii de români, în opt case fără utilități, situate lângă drumul Madrid–La Coruña.

Viață fără apă potabilă, curent sau gaz

Sara s-a născut în Valladolid. În casă se află mama ei, Violeta, în vârstă de 39 de ani, și fratele ei, Florin, de 18 ani. Tatăl și soțul Violetei sunt plecați la muncă pe câmp.

Familia este una dintre cele șase care locuiesc ilegal în aceste case abandonate.

În centrul așezării se află furtunul din care toți locuitorii își procură apa. În afara acestuia, nu există alte facilități. În apropierea uneia dintre locuințe sunt parcate mai multe mașini, unele având aspect de vehicule scoase din uz.

Bărbații sunt plecați la muncă agricolă. „Sunt la tăiat vița-de-vie”, spune Violeta, care trăiește de mulți ani în Spania, dar se pregătește să se întoarcă în România.

„Stăm câteva luni, apoi plecăm. Lucrăm și aici, și acolo”, explică ea. Familia vine de mai mulți ani în același loc din Tordesillas, deși a mai trecut și prin alte regiuni din Spania.

Locurile de muncă sunt obținute prin intermediul unui angajator din Olmedo. Toți lucrează ca zilieri în agricultură. În interiorul casei nu există electricitate, apă curentă sau gaz. Încălzirea este asigurată de o sobă improvizată.

Copii fără școală și un trai nomad

Florin, fiul de 18 ani, merge prin casă în șlapi, fără șosete. Spune că nu îi este frig și arată încăperile. E de loc din Caracal și spune că a mers la școală într-un sat din Zamora, dar nu intenționează să-și continue studiile. Vrea să ducă aceeași viață, lucrând sezonier în agricultură.

Sora lui, Sara, nu este școlarizată în aceste luni petrecute în Spania, dar, potrivit mamei, merge la școală în România. Fata spune că visează să devină polițist, „dar în România”.

Alte familii din comunitate confirmă același mod de viață: muncă zilnică pe câmp, locuire temporară, lipsa utilităților și statut de ocupanți ilegali. Valentina, în vârstă de 21 de ani, stabilită de mulți ani în Spania, spune că știe că apa nu este potabilă, dar „este tot ce avem”.

Comunitatea, în atenția Gărzii Civile

Localitatea a intrat recent în atenția Gărzii Civile după ce patru bărbați au fost arestați pentru o serie de jafuri comise în baruri și restaurante din provincia Valladolid și din zonele învecinate. Ancheta Poliției Judiciare a început în luna octombrie și a scos la iveală un tipar comun: mobilitate ridicată, planificare atentă și logistică bine pusă la punct. Suspecții ar fi recurs la recunoașteri preliminare ale locațiilor și au folosit bare metalice pentru a forța intrarea. Trei dintre cei patru arestați au fost încarcerați.

Familiile din așezare susțin că nu au nicio legătură cu aceste fapte. „Au fost persoane arestate, dar noi nu avem nimic de-a face cu asta”, afirmă Violeta.

Între timp, Garda Civilă a solicitat companiei Iberdrola, proprietarul imobilelor, să depună plângere oficială pentru ocuparea ilegală a locuințelor.

Anul trecut, tot în Spania, într-o localitate din provincia Castellón, proprietarul unei vile de lux a fost nevoit să-și dărâme parțial propria casă ca să scape de un bărbat care locuia acolo ilegal.