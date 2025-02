Libertateapentrufemei.ro

Carmen Șerban a fost 7 ani amanta unui celebru coleg de breaslă: ”Eu am iubit-o pe Carmen rău de tot! Eu am stat cu ea vreo 7 ani. Eu eram însurat cu Anca, iar Carmen a fost amanta. Nu am avut curajul să-i spun soției...”. Uluitor ce dezvăluiri face acum