De Florinela Iosip,

În comuna Balș locuiesc în jur de 1500 de oameni. Localnicii trăiesc din agricultură și abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Comuna nu are canalizare și nici gaz metan. Iar pentru cetățeni, viața se reduce doar la strictul necesar. Cei 400 de copii din comună n-au nici măcar o casă de cultură sau o bibliotecă unde să-și poată desfășura activitatea extrașcolară

În aceste condiții, vestea că pe ulițele comunei se va ridica o clădire imensă, cu săli de cinema, i-a luat prin surprindere pe localnici, scrie presa locală.

Contactat de Libertatea, primarul comunei ieșene, Vasile Acatrinei, spune că nu știa de existența acestui proiect.

„Am aflat din presa locală, când m-au sunat jurnaliștii pentru un punct de vedere. Noi n-am găsit încă în primărie proiectul care a fost depus pentru cinematograf. Probabil a fost înscris de primarul care a fost înaintea mea, posibil în 2011. Atunci știu că s-au depus mai multe proiecte pentru cinematografe, săli de sport și altele.“

Primar: Comuna are nevoie de drumuri și canalizare

Primarul mai afirmă că, din punctul său de vedere, este absurd ca în comună să se construiască un cinematograf înainte să fie dați bani pentru prioritățile unei comunități sărace, cum este și cea administrată de el.

„Suntem de râsul curcilor. Proiectul pentru drumuri nu mi-l aprobă. Am stat aproape jumătate de an să-l facem și am cheltuit peste un million de lei. Este vorba de construirea unui drum de 9 km prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). O să mergem prin noroaie până la cinema. Asta ne mai trebuia“, reclamă Vasile Acatrinei.

„Am mers în iarnă la București, înainte să cadă Guvernul, și mi s-a zis să vin la anul după ce se mai stabilizează situația politică, plus că președintele comisiei responsabile era suspendat. Eram vreo 7 primari care așteptam un răspuns la ușa președintelui Comisiei de Strategie. Iar noul guvern instalat a desființat FDI și-am rămas în pom cumva“, adaugă primarul.

FDI era gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, instituție subordonată Guvernului. A fost desființat de Executivul Orban pe 14 decembrie.

Proiectul pentru canalizare încă așteaptă finanțare

Primarul comunei Balș mai spune că a depus un proiect și pentru canalizare și iluminat, încă din 2017, tot prin Compania Națională de Investiții care finanțează cinematograful. Dar nu i s-a aprobat.

Cât despre banii pentru cinematograf, acesta speră totuși că banii vor putea fi redirecționați către lucrări mai importante.

„Am vorbit cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții și-am înțeles că ar exista posibilitatea să solicit un ordin de anulare pentru cinematograf și să cer, în schimb, construirea unei săli de sport. Ar fi bine că avem două școli și nicio sală de sport“, încheie primarul.

Pe lângă cele 5 proiecte pentru construirea de cinematografe, lista aprobată de Compania Națională de Investiții, la începutul acestui an, cuprinde alte 33 de proiecte pentru reabilitarea și modernizarea cinematografelor din mai multe comune și orașe mici.



