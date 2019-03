Medicul reîncadrat în muncă intră civil în sala de operație, în timp ce toate celelalte cadre medicale sunt echipate cu îmbracăminte de protecție sterilă.

Tot incidentul a fost filmat, iar cazul ar putea fi dezbătut din nou în comisia de disciplină.

Momentele tensionate cu medicul urolog Mugur Liviu Riza au avut loc joi dimineață, la Spitalul din Craiova, după ce o echipă medicală începuse operația unui pacient.

Pe imagini se vede cum doctorul Riza intră îmbrăcat în pantaloni și un pulover, în timp ce restul cadrelor medicale au halate speciale, bonete, mănuși și fețele acoperite cu măști. Pe masa de operație se afla un pacient cu un diagnostic grav, de tumoră renală.

„Eu am participat la operație pentru a-l asista pe un alt coleg. Pacientul era pe masa de operație, sterilizat și anesteziat”, a povestit prof. dr. Paul Tomescu, șeful Clinicii de Urologie, pentru ziaruldecraiova.ro.

Șeful secției și ceilalți medici îl roagă să nu mai intre fără costum special în sala de operație, dar medicul Riza îi ignoră, chiar și atunci când este amenințat cu Poliția.

„Medic: Nu mai intra în sală, în civil, te rog.

Dr. Mugur Riza: Ce zici, mă?

Prof.dr. Paul Tomescu: Să nu mai intri îmbărcat așa în sală. Dă, bă, telefon la poliție, dă telefon la poliție. Spune că un intrus a intrat în civil în sala de operație”, se aude pe imagini.

Incidentul de joi nu ar fi singular, susține profesorul Tomescu.

„Intră în fiecare zi. A intrat și ieri și alaltăieri și astăzi. Intră îmbrăcat civil în blocul operator, în sălile de operații. A intrat și la Chirurgie 1, în clinică la profesorul Gerogescu. Intră și face scandal, omul nu judecă. Ce poate să motiveze o persoană care face așa ceva? Este un pericol biologic, în primul rând. Vedeți ce se întâmplă pe la „Marius Nasta” și pe la alte clinici. Este pericol să se intre așa în saloane, dar în sălile de operație. Toată lumea e speriată, inclusiv epidemiologi, conducerea spitalului. Este inadmisibil!”, a povestit șeful Clinicii.

Într-un final chiar urologul Mugur Riza a chemat Poliția, pe motiv că ar fi fost înjurat de un coleg, după scenele din sala de operație.

„Pe 1 martie 2019 am depus solicitarea de reinserție profesionala și de atunci zilnic se refuza aplicarea de îndată a legii. Eu nu am cabinet,mă dezbrac la Tomescu Paul în cabinet. În momentul surprins îmi lăsasem bluza altă sală și lui Paul ii spuneam că plec, secretara mergând cu mine la cabinetul lui să mă schimb”, a explicat urologul Mugur Riza.

Sursa imaginilor: ziaruldecraiova.ro

Citește și: VIDEO/ Ancheta Libertatea despre prădătorii de copii a scos femeile la protest de 8 martie! „Cum se scapă de-un viol, domnilor judecători?”