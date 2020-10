Scandal la autoritatea electorală în prag de alegeri, după ce președintele Mitulețu-Buică a modificat regulamentul instituției

Organizații nonguvernamentale precum Expert Forum, dar și experți electorali independenți critică modificarea regulamentului de funcționare a Autorității Electorale Permanente, spunând că modificările vor spori puterile actualului șef al AEP, Constantin Mitulețu-Buică, și vor reduce prerogativele Parlamentului. În realitate, portița pentru aceste modificări a fost introdusă încă de la jumătatea lunii septembrie, înainte de alegerile locale, prin votul parlamentarilor PSD, PNL și USR.



Expert Forum a transmis, marți, o scrisoare deschisă, în care critică modificările aduse regulamentului de funcționare a Autorității Electorale Permanente, în pragul alegerilor parlamentare, de către șeful acesteia, Constantin Mitulețu-Buică.



În scrisoarea deschisă, ONG-ul susține:



“Prin aceste modificări, o parte din competențele Parlamentului au fost transferate președintelui instituției. Printre altele, președintele AEP are acum posibilitatea de a numi fără concurs și pe perioadă nedeterminată în funcțiile de conducere vacante, fără avizul Parlamentului. De asemenea, condițiile de studii și de vechime în specialitate pentru ocuparea acestor funcții se stabilesc exclusiv de către președintele AEP”.



Conform senatoarei USR Florina Presadă, “se propune ca numirea în funcțiile de conducere vacante sau temporar vacante să se facă de către președintele AEP, la propunerea secretarului general, prin numirea temporară a unui angajat pe perioadă nedeterminată, până la organizarea unui concurs sau examen”, iar condițiile de încadrare în funcții vor fi stabilite de șeful AEP.



Recomandări Întrebat de Libertatea despre afacerile doctorului Musta, Klaus Iohannis ne-a trimis la Parchet

Presadă susține că aceste modificări deschid, astfel, o cutie a Pandorei, permițându-i șefului autorității să angajeze, până la organizarea de concursuri, “oameni de casă”.



Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au acceptat, luni, modificările Regulamentului AEP propuse de Constantin Mitulețu-Buică.



Legea, modificată înainte de locale



Înainte de alegerile locale, la 16 septembrie, Parlamentul a adoptat Legea 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, cu acordul unanim al PSD, PNL și USR.



Prin această lege, partidele au modificat o serie de prevederi referitoare la angajarea personalului din cadrul AEP și au lăsat mână liberă șefului autorității pentru a stabili criteriile de încadrare în funcții prin regulamentul instituției.



Recomandări Europa se pregătește de inevitabil: un nou lockdown. Cum va arăta acesta

Astfel, articolul 102, alineatul 10) prevede:



“Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente este format din funcționari publici asimilați funcționarilor publici parlamentari și din personal contractual, care se încadrează prin examen sau concurs, în condițiile legii. Condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor, precum și condițiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente sunt stabilite, în condițiile legii, prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.”.



Cu alte cuvinte, Legea 202 din 2020 îi permite șefului AEP să stabilească, de unul singur, condițiile de accedere în funcții, introducând și condiții de vechime pentru posturile de conducere: 10 ani într-o funcție publică parlamentară pentru directori și 15 ani pentru secretar general sau secretar general adjunct.



Recomandări Ce a spus dr. Musta când i s-a cerut contractul de teste COVID dintre clinica lui privată și spitalul public unde e șef de secție: ”Nu ştiu, e contract privat. Nu ştiu dacă e cazul”

Aceeași lege adoptată la jumătatea lunii septembrie de către Camera Deputaților, cu 160 de voturi favorabile, 10 împotrivă și 5 abțineri, face ca rolul Parlamentului în numirea personalului de specialitate al AEP să devină unul pur formal. Astfel, în Legea 208/2015 se stabilea:



8) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de înalt funcționar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din funcție cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.



În Legea 202/2020, acest aviz devine unul consultativ, ceea ce înseamnă că rolul Parlamentului în numirea și destituirea funcționarilor din AEP devine unul de fațadă.



Mitulețu-Buică: “Regulamentul s-a aliniat cu Legea 202/2020”



Contactat de Libertatea, șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, spune că regulamentul nu face altceva decât să urmeze linia legii adoptate la jumătatea lunii septembrie și că el nu are prerogative suplimentare.



“Legea 202 a fost armonizată cu Constituția și a fost necesară preluarea unor atribuții care trebuiau clarificate. Acum, regulamentul se aliniază cu Legea 202. Nu e o noutate că președintele AEP numește personalul autorității”, a declarat Mitulețu-Buică.



Constantin-Florin Mitulețu-Buică spune că regulamentul se aliniază Legii 202/2020. Foto: Hepta

“Dacă, de exemplu, un post de conducere este vacant, se poate ocupa și se putea ocupa și până acum pe o perioadă de șase luni până la ocuparea prin concurs. Nu am nimic eu ca și acțiune suplimentară, condițiile sunt stabilite deja, sunt prinse în lege, sunt publice, le știe toată lumea. Au fost necesare pentru că am avut absolvent de Teologie, director al Direcției IT – doi, nu unul. Am creat ceva prin care performanța să primeze. Nu este adevărat că numirile le fac eu pe perioadă nedeterminată, numirile se fac pe bază de concurs sau examen. Nu am competența să numesc pe perioadă nedeterminată. Mâine, 29 octombrie, chiar e ziua AEP și vreau să devină o instituție performantă, fără promovări pe criterii politice”, a mai spus el.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac este amețitoare! Cu ce star WTA se iubește acesta

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Monica Pop rupe TĂCEREA despre spitalele covid-19: ”Sunt goale” Dezvăluiri adevărate despre dramele pacienților

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2020. Taurii încep să scape de poveri pe care le purtau pe umerii lor degeaba

Știrileprotv.ro A murit George Mariș, cel mai bun competitor de la Ninja Warrior. Este crunt ce a pățit

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani