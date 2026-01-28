Conflictul a început după ce scaunul a fost lăsat pe spate

Potrivit martorilor citați de presa britanică, femeia s-a enervat după ce pasagera din fața ei, aflată la clasa economică, și-a lăsat spătarul scaunului. Ca reacție, aceasta și-a întins picioarele pe spatele scaunului din față și a refuzat să le coboare, în ciuda solicitărilor repetate venite atât din partea pasagerilor, cât și a echipajului de cabină.

Femeia, despre care martorii spun că ar fi de origine rusă, a folosit picioarele pentru a zgâlțâi scaunul și, la un moment dat, și-a lovit adidașii unul de altul chiar deasupra capului pasagerei din față. Aceasta din urmă a fost nevoită să se aplece înainte pentru a putea lucra la laptop.

„Clasa disconfortului”, ironii și reacții din cabină

Alți pasageri ruși au comentat situația spunând că se află la „clasa disconfortului”. Într-o înregistrare surprinsă la bord, un bărbat glumește: „Asta e business class”. O altă femeie afirmă: „Așa ceva se poate întâmpla doar în Rusia”.

Victima incidentului a declarat: „Asta e libertate, doar că voi nu o înțelegeți… Libertatea pe care alți oameni ți-o iau”. Despre femeia din spate, aceasta a mai spus: „Cum se spune, poți scoate omul din noroi, dar noroiul nu iese din om”.

Echipajul a intervenit, pasagera a cedat în final

De-a lungul disputei, femeia care a provocat scandalul nu a spus nimic. Un pasager a relatat că „au încercat să o convingă, au încercat iar și iar. I-au cerut să-și mute picioarele, dar ea nu voia. Spunea că vrea să zboare așa. Oamenii o iau razna”.

La un moment dat, o însoțitoare de bord s-a aplecat lângă pasageră și i-a explicat că trebuie să își retragă picioarele de pe spătarul scaunului. În cele din urmă, femeia și-a coborât picioarele, potrivit site-ului Mash, care a relatat incidentul.

Un alt caz asemănător într-un avion din China

Incidentul din avionul Qatar Airways vine după un alt episod relatat în luna iunie. Pe 29 iunie, pe un zbor Air China de la Qingdao la Beijing, un pasager a acuzat o femeie că le-a stricat călătoria din cauza mirosului puternic al picioarelor.

În imaginile filmate, femeia, care purta colanți de culoarea pielii, pare să doarmă cu picioarele ridicate, strecurate prin spațiul dintre scaun și peretele avionului, sprijinite pe cotiera pasagerului din față. Persoana care a filmat a spus că a simțit un miros neplăcut imediat după decolare și a descoperit apoi sursa. Ambele episoade au stârnit reacții puternice online.

