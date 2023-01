Morsa, botezată Thor, a ajuns vineri seară în Scarborough și s-a cuibărit pe mijlocul unei străzi. Specialiștii locali în fauna sălbatică bănuiesc că mamiferul „a luat o pauză” în călătoria sa spre nord și va pleca la drum odată ce va fi suficient de odihnit.

Apariția lui Thor a atras zeci de curioși, astfel că autoritățile au pus un cordon în jurul său pentru a-i ține pe localnici la o oarecare distanță.

Welcome to Scarborough ‘Thor the Walrus. This is incredibly rare for the UK and never seen before locally. Please respect the cordons in place & keep noise to a minimum say British Divers Marine Life Rescue… pic.twitter.com/0w11Somu5s