Scârțâie relația PSD-Veștea: premierul desemnat n-a venit la ședința cu parlamentarii social-democrați

PSD decide azi cum se va poziționa față de Guvernul Veștea

Social-democrații decid oficial, în această dimineață, cum se vor poziționa față de noul guvern. Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, social-democrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare.

Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală, pentru că, spune liderul formațiunii, Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste. Nici USR nu susține un viitor executiv.

Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL.

Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat azi că formațiunea sa nu va sprijini învestirea noului Executiv. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici: POT, Uniți pentru România și PACE – întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.

Grindeanu spune că Guvernul Veştea ar avea voturile necesare

Potrivit surselor Libertatea, Sorin Grindeanu le-a spus în şedinţa parlamentarilor PSD că au strâns toate voturile necesare şi că Guvernul Veştea va trece.

„Dacă vom mai face Guvern, vom face fără USR! Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat în ultimele zile”, a mai spus Grindeanu în spatele ușilor închise.

„Vă anunț că avem voturile. Dar vreau în aceste zile să cântărim foarte bine, vreau să dezbatem. Sunt lucruri pe care le dorim de la programul de guvernare. Duminică în CPN luăm decizia dacă da sau nu. Dacă da, votul este marți”, a mai spus Grindeanu.

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