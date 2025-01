Doi cetățeni israelieni și cinci thailandezi au sosit într-un convoi cu zeci de bărbați înarmați și mascați urcați în spatele camioanelor, care s-a deplasat încet printre mulțimea de oameni strânsă la Khan Younis, în sudul Gazei.

Unele vehicule aveau mitraliere grele, în timp ce mulți fluturau în aer steaguri Hamas și ale Jihadului Islamic, grupare militantă palestiniană aliată cu Hamas.

Apoi, ostaticii au fost conduși prin mulțimea zgomotoasă de palestinieni care filmau „spectacolul”, înconjurați de oameni înarmați mascați.

Netanyahu shocked by horrifying footage of hostage release



A crowd in the Gaza Strip literally besieges terrified captives and attacks a Red Cross vehicle.



„This is further proof of the unfathomable brutality of the Hamas terrorist organization,” said the Israeli Prime… https://t.co/xbc9DPGoRl pic.twitter.com/VO0A53ipDB