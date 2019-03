Bărbatul s-a mai „jucat” și cu alte produse, fapt ce i-a scârbit pe clienții respectivei cafenele, a notat bihoreanul.ro.

Cazul a fost semnalat de una dintre clientele cafenelei.

„Au profitat de un om cu probleme psihice, punându-l să bage penisul în lapte, cafea, bere, să urineze pe sticlele de suc. Că dacă nu face asta, nu va mai fi lăsat să cerşească. Eu merg să beau cafea acolo, şi să aud că a făcut ceea ce a făcut. Nu le este ruşine?!”, a relatat cititoarea.

Povestea scabroasă a ieşit la iveală după ce bărbatul din înregistrare, care-şi ţinea banii strânşi din cerşit la una dintre clientele localului, i-ar fi cerut acesteia să i-i returneze, iar femeia nu ar fi vrut. Individul s-a plâns pe Facebook că respectiva i-a furat banii şi a ameninţat că face publică filmarea dacă nu îi vor fi returnaţi.

Patronul a spus că a dat afară un angajat

Cristian Terec, patronul respectivei cafenele, a recunoscut incidentul și a spus că i-a penalizat pe cei trei angajați care l-au pus pe respectivul să facă acele gesturi.

„S-a întâmplat în urmă cu aproximativ două luni, din câte ştiu şi au fost trei angajaţi ai localului implicaţi. Unul a fost concediat, alţi doi penalizaţi la salariu. În magazie s-a făcut curăţenie generală, cei trei au fost obligaţi să dezinfecteze toate produsele”, a spus Terec.

„N-am văzut înregistrarea. Dacă o vedeam, poate mergeam şi la Poliţie. Am preferat să nu mă uit”, zice el, susţinând că tânărul filmat nu are discernământ şi venea la local adus de o tânără. „Nu mai are permisiunea de a intra în cafenea ori pe terasa localului. A venit la un moment dat, după acel incident, o domnişoară, să mă roage să-l las în local. Am refuzat categoric”, a mai explicat patronul localului.

