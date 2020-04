De Denisa Dudescu,

Scenele șocante au avut loc ieri în localitatea Izvin, județul Timiș. Tânărul de 33 de ani a trecut prin moment de coșmar.

„ Până am ajuns la ei au coborat și mi-au zis că ce treabă am eu cu ei. Unul avea drujba pornită și unul un levier. M-a atacat cel cu levierul, am prins levierul și i l-am luat, după care a venit celălalt cu drujba spre mine, m-am retras, el a înaintat, m-a ajuns și când am simțit că ajunge să mă taie, am ridicat mâna și m-a taiat,”a povestit victim potrivit ziarului opiniatimisoarei.

Cei care au sunat la 112 au fost rudele tânărului.

”Când am văzut cât de gravă e situația fratelui, am chemat salvarea și au venit și polițiștii. Îi cunoaștem pe cei doi. Sunt de aici din sat. Unul din ei mi-a fost coleg la școală” a spus sora victimei.

Tânărul rănit a fost dus la spital la Timișoara, unde a intrat în operație. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

