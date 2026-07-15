Gus are o lungime de aproape 12 metri

„Gus” este considerat unul dintre cele mai mari și mai bine conservate schelete de T-Rex descoperite până acum. Are o înălțime de aproximativ 3,8 metri și o lungime de 11,5 metri, de la cap până la capătul cozii. Scheletul este alcătuit din 183 de oase fosilizate și este complet în proporție de aproximativ 61%, dacă sunt numărate oasele. În funcție de masa osoasă păstrată, gradul de completare este estimat la 75-80%.

The moment "Gus" sold for $50.1 million at Sotheby's, making it the most expensive dinosaur sale in history.



📸 @robpetrozzo pic.twitter.com/3jC7LwFW8R — cllct (@cllctMedia) July 14, 2026

Craniul, lung de aproape 1,4 metri, este unul dintre cel mai bine conservate elemente ale fosilei. Este însă atât de mare și de greu încât nu a fost montat pe scheletul expus la Sothebys. În locul său a fost folosită o reproducere, iar craniul original a fost prezentat separat.

Cumpărătorul a participat la licitație prin telefon și a cerut ca identitatea sa să nu fie dezvăluită. El a concurat cu alți șase ofertanți, iar lupta pentru schelet a durat aproximativ zece minute, potrivit Associated Press. Prețul final a fost de 50,1 milioane de dolari și include și taxele casei de licitații.

Gus a fost descoperit la o fermă din Dakota de Sud

Fosila a fost descoperită în anul 2021 pe proprietatea unei ferme din comitatul Harding, în statul american Dakota de Sud. Scheletul a primit numele „Gus” în memoria proprietarului terenului, Gary „Gus” Licking, care a murit în perioada în care oasele erau excavate, curățate și pregătite pentru expunere.

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T-Rexul a trăit în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani, spre sfârșitul Cretacicului, într-o perioadă în care vestul actual al Americii de Nord avea un climat cald, un nivel ridicat al mărilor și întinse câmpii de coastă. În momentul în care a fost scos la licitație, scheletul era montat într-o poziție de atac, cu coada întinsă și unul dintre picioare ușor ridicat.

Oasele arată că T-Rexul a supraviețuit mai multor răni

Scheletul păstrează urmele unei vieți violente. Specialiștii au identificat fracturi vindecate la nivelul coastelor și al oaselor abdominale, semn că animalul fusese rănit, dar a supraviețuit suficient timp pentru ca oasele să se refacă. Pe craniu, mandibulă și alte zone ale corpului au fost observate și urme care ar putea proveni de la mușcăturile altor tiranozauri. Nu este însă clar dacă acestea au fost provocate în lupte purtate în timpul vieții sau dacă au apărut după moarte, când trupul a fost atacat de alte animale.

Come see Gus the T. Rex at #SothebysNewYork before 14 July! Starring in the Natural History live auction, the 67-million-year-old specimen is one of the largest and most complete T. Rexes ever discovered. Estimated between $20-30 million, Gus is set to become the most valuable… pic.twitter.com/pK3oz037O8 — Sotheby's (@Sothebys) July 11, 2026

Scheletul include și o serie de oase descoperite foarte rar la fosilele de T-Rex, printre care furcula, os cunoscut popular drept „osul dorințelor”, și 30 dintre cele 32 de coaste abdominale.

Prețul a depășit recordul stabilit de stegozaurul „Apex”

Până la licitația din 14 iulie 2026, recordul pentru cea mai scumpă fosilă de dinozaur îi aparținea unui stegozaur supranumit „Apex”. Acesta fusese cumpărat în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari de miliardarul american Ken Griffin. „Apex” se află în prezent la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, unde a fost oferit sub forma unui împrumut pe termen lung.

Un alt schelet celebru, T-Rexul „Stan”, fusese vândut în 2020 pentru aproape 32 de milioane de dolari. Acesta este expus acum la Muzeul de Istorie Naturală din Abu Dhabi. Primul schelet de dinozaur vândut la o licitație importantă a fost T-Rexul „Sue”, cumpărat în 1997 pentru 8,36 de milioane de dolari. Fosila a ajuns la Field Museum din Chicago, unde poate fi văzută de public.

În 2022, un schelet de T-Rex a fost retras de la licitație, după ce s-a descoperit că avea doar 80 de oase autentice din 380. Restul erau contrafăcute, fiind mulaje realizate după cel vândut în urmă cu doi ani.

Paleontologii se tem că fosila va dispărea într-o colecție privată

Vânzarea lui „Gus” a readus în atenție disputa privind comercializarea fosilelor rare. Mai mulți paleontologi avertizează că muzeele și universitățile nu mai pot concura cu miliardarii și colecționarii dispuși să plătească zeci de milioane de dolari. Atunci când o fosilă ajunge într-o colecție privată, oamenii de știință riscă să nu mai aibă acces la ea. În aceste condiții, scheletul nu mai poate fi studiat, comparat cu alte descoperiri sau analizat cu tehnologii noi.

Societatea de Paleontologie a Vertebratelor a cerut ca exemplarele importante din punct de vedere științific să fie păstrate în muzee sau instituții de cercetare. Organizația speră că proprietarul lui „Gus” va dona scheletul unui muzeu acreditat sau îl va pune la dispoziția publicului și a cercetătorilor.

De ce fosilele găsite în SUA pot fi vândute

Tranzacția este legală deoarece „Gus” a fost descoperit pe un teren privat din Statele Unite. În asemenea cazuri, proprietarul terenului deține și fosilele găsite acolo și le poate păstra sau vinde. Situația este diferită în alte state. În țări precum Brazilia sau Mongolia, fosilele sunt considerate proprietatea statului și nu pot fi comercializate liber.

Deocamdată, nu se știe ce intenționează să facă proprietarul anonim cu scheletul. Rămâne neclar dacă „Gus” va putea fi văzut într-un muzeu sau dacă fosila de 50,1 milioane de dolari va ajunge într-o colecție privată, inaccesibilă publicului și cercetătorilor.

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