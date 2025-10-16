Relația cu familia Trump

Wool a cultivat ani de zile o relație cu familia Trump. Din 2024, el a devenit un fel de „reparator financiar” pentru cei doi fii mai mari ai președintelui și pentru alți angajați de top ai Trump Organization, ajutându-i să încheie o serie de afaceri profitabile, dezvăluie cotidianul economic Bloomberg.

Dominari Holdings este specializată în atragerea de fonduri pentru companii mici listate la bursă, ale căror prețuri ale acțiunilor fluctuează adesea foarte mult. Numele Trump generează exact genul de interes pe care promotorii de acțiuni îl doresc.

Câștiguri rapide din acțiuni

Un exemplu este Unusual Machines Inc., o companie de drone din Orlando. La trei săptămâni după alegerile din 2024, s-a anunțat că Donald Trump Jr. a devenit consultant plătit și investitor al companiei, o asociere aranjată de Wool. Acțiunile s-au triplat în trei zile, aducând un câștig pe hârtie de 4,4 milioane de dolari pentru fiul cel mare al președintelui, potrivit documentelor bursiere.

În februarie, Dominari a anunțat că Donald Jr. și Eric Trump au devenit consultanți și investitori. Împreună, ei dețin mai multe acțiuni decât orice alt investitor extern. Acțiunile Dominari au crescut vertiginos, îmbogățindu-i pe Wool și pe fiii Trump cu milioane de dolari.

Trump: o îmbogățire personală fără egal în istoria Americii. Foto: Profimedia Images

Potențiale conflicte de interese

Aceste relații de afaceri creează potențialul pentru conflicte de interese. În primul mandat al lui Trump, îngrijorările s-au concentrat în principal pe proprietățile imobiliare ale familiei. În acest mandat, familia urmărește o gamă și mai amețitoare de afaceri, inclusiv în domeniul media, telefoanelor mobile și monedelor virtuale.

Eric și Donald Jr. susțin că sunt oameni de afaceri privați, dar politicile tatălui lor ca președinte al SUA afectează într-un fel sau altul toate companiile cu care lucrează. Dominari este canalul familiei pentru multe dintre aceste noi oportunități, multiplicând potențialul ca deciziile oficiale să crească averea familiei Trump.

Parteneriatul dintre fiii lui Trump și Wool s-a dovedit extrem de profitabil. Potrivit Bloomberg, participația combinată a fraților Trump în Dominari valora peste 17 milioane de dolari la 9 octombrie. Acțiunile lui Eric într-o operațiune de mining Bitcoin ajutată de Dominari valorau aproape jumătate de miliard de dolari.

Aceste tranzacții reprezintă o nouă modalitate pentru familia Trump de a-și valorifica prestigiul în schimbul banilor. Rămâne de văzut dacă vor apărea probleme legate de conflicte de interese pe măsură ce președintele Trump își continuă mandatul.

Donald Trump, suspectat că a manipulat piața

Un exemplu în acest sens sens este că președintele Trump a fost suspectat că a manipulat piața în legătură cu suspendarea tarifelor. Un senator american solicită realizarea unei investigații. Asta deoarece Trump a oferit un sfat financiar cu câteva ore înainte de a anunța decizia care afectat bursele din întreaga lume.

„Acesta este un moment excelent pentru a cumpăra!!! DJT”, a scris el pe platforma sa de socializare Truth Social.

Patru ore mai târziu, Trump a anunțat o pauză de 90 de zile pentru aproape toate tarifele. Acțiunile din toată lumea au crescut vertiginos la auzul știrilor. Piața, măsurată prin S&P 500, a recuperat aproximativ 4 trilioane de dolari, sau 70%, din valoarea pe care o pierduse în ultimele patru zile de tranzacționare, potrivit Time.

Donald Trump își anunță tarifele de „Ziua Eliberării”, Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Donald Trump, îmbogățire fără precedent ca președinte

Donald Trump și-a preluat noul mandat la Casa Albă pe data de 20 ianuarie 2025 și, potrivit unei investigații a The New York Times, averea familiei Trump a crescut cu aproximativ două miliarde de dolari în cele doar 125 de zile scurse de la învestirea sa ca președinte al Statelor Unite.

Potrivit sursei citate, creșterea explozivă a averii nu vine din salariul de președinte, ci dintr-o serie de afaceri private în care sunt implicați atât Donald Trump, cât și membrii familiei sale. Soția sa Melania, dar mai ales fiii săi care conduc compania Trump Organization, au continuat proiectele imobiliare și investițiile internaționale.

„Tranzacțiile cu criptomonede, contractele TV, proiectele de stațiuni turistice și zgârie-nori din străinătate și chiar un avion jumbo (200 de milioane de dolari) oferit cadou din Qatar, au făcut recent titluri în presă”, relatează New York Times.

Mai mult, Donald Trump este acuzat de corupție la o scară fără precedent în istoria americană. Potrivit unui articol publicat în prestigioasa revistă de analiză politică The Atlantic, Trump ar fi colectat milioane de dolari în timpul primului său mandat și acum vizează miliarde în perspectiva unui al doilea mandat.

Fiii lui Trump au încheiat contracte cu Emiratele în valoare totală de două miliarde de dolari. Numai din comisioanele obținute din tranzacții digitale, familia ar fi câștigat aproximativ 300 de milioane de dolari.

Un moment-cheie a fost o cină organizată la clubul de golf Trump National Golf Club, lângă Washington D.C., unde președintele a participat „în nume privat”, potrivit Casei Albe. La eveniment au fost prezenți 220 de investitori, majoritatea implicați în moneda meme $TRUMP, o criptomonedă bazată aproape exclusiv pe imaginea lui Trump. Printre participanți s-a numărat și Justin Sun, un miliardar din China care ar fi investit 40 de milioane de dolari în această monedă.

Revista Forbes estimează acum averea personală a lui Trump la 6,1 miliarde de dolari, cu 1,2 miliarde mai mult decât în anul anterior. Această creștere coincide cu noul mandat și cu extinderea afacerilor imobiliare în străinătate.

