Compensațiile pot ajunge până la 85.000 de euro

Fenomenul a luat amploare, ajungând la mii de cazuri. O femeie descrie procesul într-un videoclip publicat de jurnaliștii ruși: „El se duce pe front, eu gata înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane, plus calculați: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine și la mare o să ne ducem”.

Legea rusă prevede o indemnizație între cinci și opt milioane de ruble (aproximativ 85.000 de euro) pentru familiile soldaților decedați. Se acordă beneficii suplimentare pentru copii.

În Buriatia, o asistentă medicală s-a căsătorit de cinci ori cu răniți de pe front. Roman Alehin, voluntar militar, explică: „La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea”.

În Primorie, o schemă mai complexă implica recrutarea de bărbați vulnerabili pentru căsătorii fictive, obținând apartamente și indemnizații în numele lor.

Măsuri legislative împotriva „văduvelor negre”

Duma de Stat a propus un proiect de lege pentru combaterea acestei practici. Totuși, experții se îndoiesc de eficacitatea sa, fiind dificil de dovedit caracterul fictiv al căsătoriilor.

În Hakasia, o mamă a încercat să demonstreze în instanță că mariajul fiului ei era fals, dar judecătorul a validat căsătoria.

Soțiile soldaților ruși ajung să se îmbogățească de pe urma lor

Începând din ianuarie 2025, bărbații care semnează un contract militar în regiunea Samara primesc o plată unică de până la 4 milioane de ruble (38.900 de dolari) – cea mai mare din țară. În plus, personalul militar primește un salariu lunar de cel puțin 210.000 de ruble (2.000 de dolari).

În cazul decesului unui soldat, familia acestuia are dreptul la o „indemnizație de înmormântare” de până la 5 milioane de ruble (48.600 de dolari), conform unui decret prezidențial.

Pe lângă plățile de milioane de ruble, statul oferă personalului militar credite ipotecare subvenționate și educație universitară gratuită pentru copiii lor, inclusiv la instituții prestigioase.

Pe Instagram și TikTok, soțiile și iubitele soldaților își etalează noua bunăstare și își exprimă adesea opiniile pro-război și pro-Kremlin.

Metoda prin care rușii câștigă bani trimițându-se unii pe alții la război

Rusia folosește în prezent o serie de metode de recrutare plătită pentru a-și susține eforturile militare în războiul din Ucraina, iar una dintre cele mai eficiente tactici este sistemul „Adu un prieten”. Această metodă funcționează pe principiul stimulentelor financiare oferite nu doar recruților individuali, ci și celor care reușesc să aducă noi voluntari în armata rusă.

Practic, pe lângă plata directă pentru înrolare, persoanele care recomandă alte persoane pentru luptă primesc bonusuri suplimentare, uneori substanțiale, astfel încât recrutarea devine un proces accelerat, de masă, creat pentru a compensa pierderile mari suferite de trupele ruse pe front. Această practică nu este doar un mecanism de atragere a voluntarilor, ci funcționează ca un sistem piramidal, în care fiecare recrutor este motivat financiar să mobilizeze cât mai mulți oameni.

După mobilizarea parțială din septembrie 2022, care a stârnit un val de fugă și refuzuri în rândul bărbaților apți de luptă, această metodă a devenit o soluție alternativă a Kremlinului pentru a asigura personal suficient pe front. Astfel, companii mari de stat, dar și entități private, folosesc rețele interne și externe de recrutare pentru a respecta cotele impuse autorităților regionale și federale, evitând să trimită pe front specialiști calificați, pe care îi consideră mai valoroși în alte funcții.

