Sorin Oancea și familia sa, control absolut

Modificarea structurală a fost discutată în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), unde reprezentanții postului operat de societatea B1 TV Channel SRL au oferit clarificări cu privire la noul mod de împărțire a acțiunilor. Noua configurație arată o concentrare clară a puterii de decizie.

Sorin Oancea își mărește substanțial participația, crescând de la 60% la 69,23%; Elena Luminița Oancea înregistrează, de asemenea, o creștere, de la 10% la 13,85%; cota lui Bobby Păunescu scade considerabil, de la 40% ajungând la doar 16,92%.

Prin această mișcare, familia Oancea controlează acum cumulat peste 83% din titlurile postului de televiziune.

De ce s-a făcut mutarea fără acordul prealabil al CNA

Schimbarea de acționariat s-a produs în urma unei majorări de capital aprobate de Adunarea Generală a Asociaților. Deoarece modificările de acest tip necesită, de regulă, un aviz prealabil din partea forului audiovizual, B1 TV a primit o scrisoare de atenționare din partea CNA.

Directorul postului, Rareș Anița, a explicat în fața membrilor Consiliului că urgența financiară a făcut imposibilă așteptarea unui acord prealabil.

„De câteva luni de zile încercăm să înnoim o linie de credit necesară pentru finanțarea companiei și a fost nevoie să depunem niște garanții sub formă de depozite, niște sume destul de mari care depășeau practic capacitatea curentă a firmei de a le depune”, a declarat Rareș Anița în fața CNA.

În perioada de subscripție deschisă în urma deciziei de majorare a capitalului, doar doi dintre cei trei asociați au vărsat sumele de bani aferente (Sorin Oancea și Elena Luminița Oancea), fapt ce a condus în mod automat la recalcularea procentelor și la diminuarea ponderii deținute de Bobby Păunescu.

B1 TV, post lansat pe piața media din România în urmă cu 25 de ani (în anul 2001), este una dintre cele mai longevive licențe de știri din peisajul audiovizual autohton, fiind fondat inițial prin parteneriatul dintre Sorin Oancea și familia omului de afaceri George Constantin Păunescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE