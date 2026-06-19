Ce prevede proiectul de lege care interzice șoferilor începători să conducă mașini puternice

Conform amendamentului adoptat de comisii și trimis către votul final al deputaților, condiția legală este formulată astfel:

„Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obținerea permisului de conducere nu pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg”.

Această abordare tehnică elimină confuziile și tratează diferențiat vehiculele în funcție de greutatea lor, deoarece o mașină ușoară cu un motor puternic accelerează mult mai violent și este mai greu de controlat decât o mașină masivă dotată cu aceeași motorizare.

Cum se calculează și ce înseamnă valoarea de 0,075 kW/kg în realitate?

Pentru a înțelege exact dacă o mașină este permisă sau interzisă unui începător, trebuie consultat certificatul de înmatriculare al vehiculului (talonul), unde sunt menționate clar două valori: puterea maximă în kilowați (kW) și masa proprie a mașinii în kilograme (kg).

În limbaj uzual, raportul de 0,075 kW/kg este echivalentul a aproximativ 102 cai-putere per tonă (1.000 kg). Limita nu interzice automat mașinile cu mulți cai putere, ci bolizii ușori, SUV-urile sportive sau mașinile modificate care au o capacitate de accelerare periculoasă pentru un șofer fără experiență.

Care este scopul măsurii și când se va aplica?

Inițiatorii proiectului de lege pentru modificarea Codului Rutier subliniază că lipsa de reflexe și de anticipare în trafic, combinată cu o mașină capabilă să prindă viteze mari într-un timp extrem de scurt, reprezintă o rețetă sigură pentru tragedii. România continuă să ocupe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de accidente rutiere, iar statisticile arată că șoferii tineri sunt implicați disproporționat în evenimente grave din cauza vitezei neadaptate.

Proiectul se află în acest moment pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Pentru a deveni realitate, inițiativa trebuie să fie adoptată de plen, promulgată prin decret de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Doar după parcurgerea acestor pași instituționali și după expirarea termenului de intrare în vigoare prevăzut de lege, noile restricții vor deveni obligatorii pe șoselele din țară.

Lista de mașini interzise pentru șoferii începători

1. Modele Dacia

Deși Dacia este asociată cu mașini accesibile, motorizările de top sau versiunile mai ușoare trec de această barieră:

Dacia Logan/Sandero3 1.0 TCe (90 CP / 67 kW): La o masă de sub 900-1.000 kg în versiunile anterioare (sau chiar generațiile mai vechi cu motoare 1.6 16V de 105 CP), raportul trece ușor de 0,075.

La o masă de sub 900-1.000 kg în versiunile anterioare (sau chiar generațiile mai vechi cu motoare 1.6 16V de 105 CP), raportul trece ușor de 0,075. Dacia Duster 1.3 TCe (130 CP sau 150 CP): Cu o masă de ~1.300 kg și puteri de 96 kW sau 110 kW, raportul ajunge la 0,073 – 0,084 kW/kg (versiunile de 150 CP pică clar testul).

Cu o masă de ~1.300 kg și puteri de 96 kW sau 110 kW, raportul ajunge la (versiunile de 150 CP pică clar testul). Dacia Jogger 1.0 TCe (110 CP/81 kW): Masa proprie fiind în jur de 1.200 kg, raportul este de aproximativ 0,067 (la limita legală, dar versiunea Hybrid 140 depășește limita).

2. Volkswagen

VW Golf 4 / 5 / 6 / 7 (1.9 TDI sau 2.0 TDI – 140 CP/103 kW): Clasicul Golf de 2.0 TDI cântărește în jur de 1.350 kg. Raportul lui este de ~0,076 kW/kg , fiind la limită sau peste.

Clasicul Golf de 2.0 TDI cântărește în jur de 1.350 kg. Raportul lui este de , fiind la limită sau peste. VW Golf 1.4 TSI/1.5 TSI (130 CP – 150 CP): Modelele pe benzină sunt mai ușoare (~1.250 kg) și au puteri de la 96 kW în sus, generând un raport de 0,077 – 0,088 kW/kg .

Modelele pe benzină sunt mai ușoare (~1.250 kg) și au puteri de la 96 kW în sus, generând un raport de . VW Passat B6 / B7 / B8 (2.0 TDI – 150 CP / 110 kW): La o masă de aproximativ 1.450 kg, raportul este de 0,0758 kW/kg, trecând milimetric de pragul legal.

3. BMW (Seria 3 E46 / E90 / F30)

Majoritatea modelelor BMW care circulă în România depășesc masiv această limită, fiind mașini orientate spre performanță:

BMW 320d (150 CP, 163 CP sau 184 CP): Chiar și versiunea mai veche de 150 CP (110 kW) la o masă de ~1.450 kg are un raport de 0,076 kW/kg . Versiunile mai noi de 184 CP (135 kW) sar la peste 0,090 kW/kg .

Chiar și versiunea mai veche de 150 CP (110 kW) la o masă de ~1.450 kg are un raport de . Versiunile mai noi de 184 CP (135 kW) sar la peste . BMW 318i / 318d (generațiile E90/F30): Versiunile de 143 CP (105 kW) la o masă de ~1.400 kg generează exact 0,075 kW/kg sau puțin peste, în funcție de dotări (opționalele adaugă masă în talon, coborând uneori raportul sub limită).

4. Ford Focus & Fiesta

Ford Focus 1.0 EcoBoost (125 CP / 92 kW): Are o masă proprie de aproximativ 1.250 kg, rezultând un raport de 0,073 – 0,074 kW/kg (la limită), însă versiunile de 140 CP sau 1.5 EcoBoost (150 CP / 110 kW) depășesc clar limita ( ~0,085 kW/kg ).

Are o masă proprie de aproximativ 1.250 kg, rezultând un raport de (la limită), însă versiunile de depășesc clar limita ( ). Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (100 CP sau 125 CP): Fiesta fiind o mașină foarte ușoară (~1.100 kg), motorul de 125 CP (92 kW) o duce la un raport de 0,083 kW/kg.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia 1.6 TDI (105 CP / 77 kW): Cu o masă de ~1.300 kg, raportul este de 0,059 kW/kg (este permisă începătorilor).

Cu o masă de ~1.300 kg, raportul este de (este permisă începătorilor). Skoda Octavia 2.0 TDI (150 CP / 110 kW) sau 1.4 TSI (150 CP): Având aceeași masă relativ scăzută pentru gabaritul ei, versiunea de 150 CP sare la 0,084 kW/kg și devine interzisă.

Cum se verifică rapid pe orice talon (CIV)?

Pentru a afla sigur dacă o mașină depășește limita:

Cauți în talon/cartea mașinii Puterea netă maximă (kW) (rubrica P.2). Cauți Masa în ordine de mers (kg) (rubrica G). Împarți valoarea de la kW la cea de la kg. Dacă rezultatul este peste 0,075, mașina NU îndeplinește condiția de siguranță pentru începători.

Lista de mașini care îndeplinesc noua condiție din Codul Rutier pentru șoferii începători

Mașinile care vor putea fi conduse de începători sunt, în general, mașini de oraș, hatchback-uri compacte sau versiuni de motorizare de bază (fără turbo sau cu puteri moderate), unde greutatea mașinii compensează puterea motorului.

1. Dacia (Gama accesibilă, ideală pentru începători)

Majoritatea modelelor Dacia cu motorizări standard se încadrează perfect aici:

Dacia Logan / Sandero 1.0 SCe (65 CP sau 73 CP): Fiind motoare aspirate (fără turbo), au în jur de 48-54 kW. La o masă de ~1.000 kg, raportul este de doar ~0,050 kW/kg .

Fiind motoare aspirate (fără turbo), au în jur de 48-54 kW. La o masă de ~1.000 kg, raportul este de doar . Dacia Logan / Sandero / Jogger ECO-G 100 (pe GPL – 100 CP / 74 kW): Masa mașinii fiind de aproximativ 1.150 – 1.250 kg (cu rezervorul de GPL), raportul rămâne undeva la 0,061 – 0,064 kW/kg , deci sunt permise.

Masa mașinii fiind de aproximativ 1.150 – 1.250 kg (cu rezervorul de GPL), raportul rămâne undeva la , deci sunt permise. Dacia Duster 1.5 dCi (Cod motor K9K – 110 CP sau 115 CP): Motorul diesel are 85 kW, iar SUV-ul cântărește în jur de 1.400 kg (mai ales varianta 4×4). Raportul este de ~0,060 kW/kg.

2. Grupul Volkswagen (VW, Skoda, Seat)

Aici ne uităm la motoarele economice de volum:

VW Polo / Skoda Fabia / Seat Ibiza 1.0 MPI (65 CP – 80 CP): Motoarele de bază pe benzină au în jur de 48-59 kW la o masă de puțin peste 1.100 kg. Raportul este de ~0,053 kW/kg .

Motoarele de bază pe benzină au în jur de 48-59 kW la o masă de puțin peste 1.100 kg. Raportul este de . VW Golf 7 sau 8 / Skoda Octavia 3 sau 4 (1.6 TDI – 105 CP sau 115 CP): Modelele diesel de 1.6 litri dezvoltă maximum 85 kW. La o masă proprie de ~1.350 kg, raportul final este de ~0,062 kW/kg .

Modelele diesel de 1.6 litri dezvoltă maximum 85 kW. La o masă proprie de ~1.350 kg, raportul final este de . VW Golf / Skoda Octavia 1.0 TSI (110 CP / 81 kW): Deși are turbo, motorul mic de 1 litru pe o caroserie compactă de ~1.300 kg scoate un raport de ~0,062 kW/kg.

3. Renault & Ford (Hatchback-uri de oraș foarte căutate)

Renault Clio / Megane 1.5 dCi (90 CP sau 110 CP): Modelele diesel franțuzești sunt extrem de economice și sigure pentru lege. Un Megane de 110 CP (81 kW) la 1.380 kg oferă un raport de 0,058 kW/kg .

Modelele diesel franțuzești sunt extrem de economice și sigure pentru lege. Un Megane de 110 CP (81 kW) la 1.380 kg oferă un raport de . Renault Clio 1.0 TCe (90 CP / 67 kW): La o masă de ~1.100 kg, raportul este de 0,060 kW/kg .

La o masă de ~1.100 kg, raportul este de . Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT (70 CP – 85 CP) sau EcoBoost (100 CP): Versiunea de 100 CP (74 kW) la o masă de 1.150 kg generează un raport de 0,064 kW/kg .

Versiunea de 100 CP (74 kW) la o masă de 1.150 kg generează un raport de . Ford Focus 1.5 TDCi (Diesel – 120 CP / 88 kW): Deși are 120 CP, mașina este destul de grea (~1.370 kg), rezultând un raport de 0,064 kW/kg.

4. Modelele asiatice (Toyota, Hyundai, Kia)

Toyota Yaris 1.0 VVT-i (72 CP / 53 kW): O mașină extrem de fiabilă pentru oraș, cu un raport de sub 0,052 kW/kg .

O mașină extrem de fiabilă pentru oraș, cu un raport de sub . Hyundai i20 / Kia Rio 1.2 MPI (84 CP / 62 kW): Motorul clasic în 4 pistoane, fără turbo, pe o caroserie de ~1.100 kg oferă un raport curat de 0,056 kW/kg .

Motorul clasic în 4 pistoane, fără turbo, pe o caroserie de ~1.100 kg oferă un raport curat de . Hyundai i30 / Kia Ceed 1.6 CRDI (Diesel – 110 CP sau 115 CP / 85 kW): Greutatea compactelor asiatice (~1.360 kg) le menține în zona sigură de 0,062 kW/kg.

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