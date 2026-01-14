Decizia afectează doar piața americană

Potrivit lui Musk, proprietarii americani de Tesla au la dispoziție 31 de zile, până pe 14 februarie, să achiziționeze FSD pe viață pentru suma de 8.000 de dolari.

După această dată, opțiunea va fi eliminată, oferindu-se doar varianta de abonament lunar. Această schimbare este motivată, conform Tesla, de dorința de a garanta venituri recurente și previzibile, într-un context economic incert.

Situația în Europa: FSD, încă inaccesibil

Pentru utilizatorii europeni, anunțul lui Musk are mai degrabă rolul unui semnal de intenție. FSD nu a fost niciodată disponibil pe piața europeană din cauza lipsei de omologare. Autoritatea de reglementare olandeză RDW estimează că aprobarea acestui sistem ar putea avea loc abia în februarie 2026, ceea ce ar permite implementarea treptată în Uniunea Europeană.

În prezent, Tesla organizează sesiuni demonstrative în Italia, Germania și Franța, însă activarea funcției de către clienți rămâne imposibilă.

Modelele Tesla vândute în Europa sunt echipate cu hardware-ul necesar, inclusiv cipul HW4 pentru modelele recente. Cu toate acestea, software-ul rămâne blocat, iar prețul abonamentului lunar pentru FSD în Europa nu a fost încă comunicat.

Motivele din spatele deciziei

Conform datelor Tesla, livrările globale au scăzut cu 9% în 2025, marcând al doilea an consecutiv de declin. În SUA, vânzările au înregistrat o scădere bruscă de 50% între al treilea și al patrulea trimestru al anului trecut, după expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari. În acest context, trecerea la modelul de abonament lunar este văzută ca o strategie pentru a stabiliza fluxul de numerar.

Elon Musk a declarat pe 8 ianuarie că pentru a atinge conducerea complet autonomă, fără supraveghere, „Tesla ar avea nevoie de datele colectate după aproximativ 16 miliarde de kilometri parcurși” (real-world driving data). Acest număr enorm de kilometri este esențial pentru ca AI-ul să învețe și să devină mai sigur, depășind chiar și datele simulate.

Până acum, compania a acumulat doar 11,4 miliarde de kilometri. Această revizuire a planurilor amână termenul realist de lansare până la mijlocul anului 2027, contrazicând promisiunile repetate făcute de Musk începând din 2019.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

FSD, un sistem aflat în fază intermediară

Versiunea 14 a FSD, implementată în prezent, este clasificată ca Nivel 2 conform nomenclaturii SAE. Acest lucru înseamnă că șoferii trebuie să acorde o atenție constantă și să fie pregătiți să preia imediat controlul vehiculului. Decizia Tesla privind eliminarea opțiunii de achiziție permanentă pare să fie un test la scară largă al modelului „car-as-a-service”, pe care compania intenționează să îl generalizeze.