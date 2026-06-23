România s-a încălzit puternic în ultimele decenii. Graficul care arată transformarea climei în 175 de ani

De la albastru la roșu aprins: cum s-a transformat clima în România

Conceptul de „warming stripes” (benzi de încălzire), conceput de climatologul Ed Hawkins de la Universitatea din Reading în 2018, folosește o metodă extrem de simplă și de impact pentru a explica evoluția temperaturilor: fiecare dungă reprezintă temperatura medie a unui an.

Culorile vorbesc de la sine: albastru pentru anii mai reci decât media istorică și roșu pentru cei mai calzi.

Dacă privim graficul României pe ultimele decenii, dinamica este frapantă. Astfel, până la mijlocul secolului XX, graficul este dominat de linii albastre. Cei mai mulți ani erau mai reci decât media perioadei de referință, înregistrându-se frecvent abateri negative de la –1°C până la –2°C.

Între mijlocul anilor ’80 și până în prezent liniile albastre dispar aproape complet. România intră într-o zonă dominată exclusiv de nuanțe de roșu intens.

Mai mult, după anul 2000, încălzirea explodează. În ultimele două decenii, la nivelul întregii țări apar abateri pozitive constante de peste +2°C față de mediile istorice.

Graficul care arată transformarea climei în România, în ultimii 175 de ani

Această succesiune rapidă de linii roșii aprinse din partea dreaptă a graficului demonstrează o accelerare fără precedent a încălzirii în ultimele 30-40 de ani, în perfect acord cu tendințele globale monitorizate de organizații mari precum Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Bucureștiul, un „hotspot” al caniculei: Abateri de peste +3°C

Dacă tendința națională este una de îngrijorare, situația din Capitală este mult mai gravă. Bucureștiul se încălzește într-un ritm considerabil mai rapid decât restul țării, un fenomen amplificat masiv de urbanizare.

În București, vârful abaterilor de temperatură trece de +3°C față de media istorică. Graficul cu transformarea climei în București, în ultimii 175 de ani

Această realitate este rezultatul direct al efectului de „insulă de căldură urbană”. Sutele de hectare de asfalt, betoanele clădirilor, lipsa spațiilor verzi suficiente și traficul intens rețin căldura pe timpul zilei și o eliberează noaptea, transformând Capitala într-un mediu sufocant în timpul verii.

Aceste benzi roșii din statistici se traduc, în realitate, în valuri de căldură mai lungi, nopți tropicale în care organismul nu se poate odihni și secete severe care afectează regiunile limitrofe.

Un simbol global: de la Times Square, în comunitățile din România

Lansată ca un experiment de conștientizare, campania #ShowYourStripes a devenit rapid un simbol global al luptei împotriva crizei climatice.

În fiecare an, pe 21 iunie, aceste benzi colorate sunt proiectate pe clădiri emblematice din întreaga lume — de la BT Tower din Londra și Times Square din New York, până la podurile din Brisbane, Australia.

Scopul nu este doar de a prezenta un exercițiu vizual estetic, ci de a genera acțiune politică și civică. Profesorul Ed Hawkins subliniază: „Arată-ți benzile, începe conversații despre lumea noastră în încălzire și acționează pentru climă”.

Rolul vital al platformelor de popularizare a științei

Pentru ca publicul larg să înțeleagă riscurile și să poată genera o schimbare, datele tehnice au nevoie de traducere.

În România, platforme precum InfoClima fac o muncă esențială în acest sens: iau modele matematice și climatice complexe și le transformă într-un limbaj accesibil.

Înțelegerea exactă a acestor fenomene este primul pas către adaptare. Fie că vorbim despre decizii individuale (izolarea eficientă a locuințelor, plantarea de arbori, reducerea amprentei de carbon), fie despre politici publice urgente (crearea de coridoare verzi în orașe, gestionarea resurselor de apă), benzile de încălzire ne avertizează că timpul diplomatic a trecut.

România se află deja sub un cod roșu climatic, iar deciziile din următorii ani vor stabili cât de respirabile vor mai fi orașele noastre în viitor.

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